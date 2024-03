Seconda categoria, gli anticipi odierni. Occasione Viridissima Apecchio. Se batte il Canavaccio lo aggancia

In Seconda categoria oggi si anticipano tutte e otto le gare della decima giornata del girone di ritorno (ore 15).

Tavernelle-Avis Sassocorvaro. La capolista ospita la quinta in classifica per un match di sicuro interesse. Arbitra Roberto Bacchiani di Pesaro.

Viridissima Apecchio-Vis Canavaccio 2008. La seconda in graduatoria è ospite della Viridissima, terza a meno 3 punti dall’avversario. Arbitra Manuele Boldrini di Pesaro.

Le altre partite: Ca’ Gallo-Carpegna. Arbitra Isalj Ramadani di Pesaro.Frontonese- Atletico Luceoli. Arbitro Luca Pucci di Pesaro. Piandirose- Olimpia Macerata Feltria.Arbitro Antonio D’Addario di Pesaro. Santa Cecilia Urbania- Casinina Calcio.Arbitro Luca Natali di Pesaro. Santangiolese- Valfoglia Tavoleto.Arbitra Matteo Grossi di Pesaro. Schieti-Piandimeleto.Arbitro Daniel Valori di Pesaro.

Nel girone B le otto gare odierne dovrebbero dare serie indicazioni per la graduatoria.

Cuccurano-Arzilla. "I miei ragazzi oggi – dice Marco Magini allenatore del Cuccurano – affronteranno una partita difficile come tutte del resto, ma di vitale importanza per rimanere agganciati a quella posizione di classifica che in tutti questi anni si sono meritati e io vado fiero di tutti loro e del lavoro fatto in queste stagioni. Sono convinto che oggi faranno vedere il loro valore, che non è solo calcistico ma di persone che mettono tanta passione e voglia. Poi come dico sempre a loro, non cambierei un mio giocatore per nessuno". Si gioca al comunale di Cuccurano alle ore 15.

Le altre partite: Atletico River Urbinelli-Carissimi 2016. Si gioca al Comunale "Magrini" di Pesaro alle ore 15. Arbitro Andrea Santoro di Pesaro. Gradara Calcio-Della Rovere Calcio, ore 15. Arbitro Danny Montecchiani di Jesi. Hellas Pesaro-Real Metauro 2018, ore 14,30. Arbitro Lorenzo Angelini di Pesaro.Monte Porzio Calcio-Muraglia. Ore 14,30. Arbitro Marco Micheli di Jesi. Pontesasso-Isola di Fano, ore 15. Arbitro Matteo Pettinari di Ancona. Real Mombaroccio- Marottese Arcobaleno, ore 15. Arbitro Generoso Giovanni Bisceglia di Ancona. Villa Ceccolini Calcio-Csi Delfino Fano, ore 14,30. Arbitra Giulia Rupoli di Pesaro.

am.pi.