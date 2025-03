Seconda categoria. Il Bettolle non si ferma. Staggia super

Seconda categoria girone E. Castellina in Chianti-Grevigiana-0-3. Gli ospiti realizzano alla prima occasione (Rinaldi al 10’) e costruiscono l’affermazione larga. Salsi raddoppia al 21’ e al 71’ Alpi archivia il confronto. Club sportivo Firenze-Staggia 1-4. Gara a senso unico per i neroverdi, capaci grazie alle doppiette di Tognazzi (su rigore) e di Barbarino, di avere ragione dei padroni di casa. Luigi Meroni – Florence Sporting Club-1-1. Un punto per ciascuno: Francesconi segna per il Meroni, Cambi per gli ospiti. Isolotto-Campiglia-3-1. Con la numero 1 del raggruppamento, il Campiglia, in zona podio e in area playoff, perde 3-1. Strada spianata per l’Isolotto con i due sfortunati autogol di Mustone. D’Angelo riapre il confronto e Zagami si vede negare il 2-2 dall’incrocio dei pali. In contropiede al 90’ matura il 3-1.

Girone L. Virtus Asciano-Fonte Belverde-1-3. Nell’anticipo il successo esterno della Fonte Belverde ad Asciano. Isidori, Mucciarelli e Sodiq confezionano il tris. Per i virtussini Ciobic. Berardenga-Voluntas-0-2. Trequanda corsaro. Boccini su penalty e Castaldo non danno scampo al pur volenteroso collettivo di casa. Bettolle-Atletico Piazze-2-1. La capolista ottiene altri tre punti preziosi. Tavanti e Mostacci per i locali. Atletico Piazze in gol con Pompili. Unione Poliziana-Chiusi-2-1. L’Unione Poliziana si impone 2-1, grazie a Guerrini e Tortoioli. Kokora a segno per il Chiusi. Vescovado-Rosia-0-0. Senza gol i novanta minuti. Non mancano comunque le opportunità. Cetona-Nuova Radicofani-2-1. Bella affermazione del Cetona: Castrini e Chierchini i protagonisti del tabellino per i locali. Taormina per la Nuova Radicofani. Monteroni-Olimpic Sarteano-0-0. Senza vinti o vincitori il match tra due squadre a metà classifica. Serre-Guazzino-2-2. Emozioni e poker di gol: Alberti e Formicola per il Serre, Pulcinelli e Formichi per il Guazzino.

Paolo Bartalini