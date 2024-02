Seconda categoria. Il Pelago si prende anche il recupero Il Pelago vince 4-1 contro l'Unione Sport Firenze City nel recupero del Girone I della Seconda Categoria. La squadra si candida per i play-off. Rinforzo per il Reconquista con l'arrivo di Alessandro Tagliaferri. La Gallianese è in testa alla classifica con tre punti di vantaggio.