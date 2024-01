Seconda categoria. Il Sorano rischia contro il Marina. Lo Scarlino in casa

Lo Scarlino prova a scappare. Oggi, per la diciassettesima giornata del girone G di Seconda categoria, la capolista sarà impegnata in casa contro la Marsiliana, terzultima, per un incontro che non dovrebbe preoccupare troppo Cavaglioni ed i suoi ragazzi. Anche perché dietro il Sorano, secondo, rischia in quel di Marina contro il team di Chinellato. Il Caldana, terzo, non avrà vita facile sul campo di un Roccastrada a caccia di punti salvezza. Il Cinigiano invece fa visita all’Alberese cercando di ritrovare se stesso. In zona salvezza il Rispescia prova a fare la voce grossa contro il Campagnatico. Nel girone C, trasferta per il Montieri che contro la Portuale Livorno. Il programma: girone C, Portuale Livorno-Montieri; girone G, Alberese-Cinigiano, Castell’Azzara-Santa Fiora, Marina-Sorano, Nuova Grosseto-Maglianese, Orbetello-Castiglionese, Rispescia-Campagnatico, Roccastrada-Caldana, Scarlino-Marsiliana.