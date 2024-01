Seconda categoria In lotta anche Fivizzanese e Montignoso. Caccia al titolo d’inverno per la Carrarese Giovani

Il girone d’andata del campionato di Seconda categoria si conclude oggi e il titolo di campione di mezza stagione non è ancora stato assegnato. Tre le squadre ancora in corsa. La nuova capoclassifica Carrarese Giovani (32 punti) è impegnata sull’Arno in via Fiorentina a Pisa contro il Ponte alle Origini (14 punti). I padroni di casa sono alla ricerca di punti pesanti per tirarsi fuori da una posizione di classifica che fin qui appare scomoda, ma la squadra di Mauro Nardini è decisa a laurearsi campione d’inverno. A un sol punto di distacco c’è l’ex reginetta Fivizzanese (31) che gioca al ’Gaetano Scirea’ ospite del Pontasserchio (16): lunigianesi decisi a rimettersi in piedi e a riprendere a camminare dopo aver salutato l’anno vecchio con la sconfitta in casa dei marmiferi, fermata che ha fatto scivolare la formazione di Davide Duchi al secondo posto. Il Montignoso di Paolo Alberti (30), terzo a due lunghezze dalla capoclasse, si apre al 2024 affrontando la quinta forza del torneo Filattierese (25) e la gara diventa il match clou della 15ª giornata.

Per quanto riguarda le altre, il Ricortola (24), appena fuori dall’area playoff, aspetta sul rettangolo di gioco di via delle Pinete, di confrontarsi contro i cugini del San Vitale Candia (9). Padroni di casa impegnati a costruire un’altra classifica che meglio rispecchierebbe i valori della squadra. L’Atletico Carrara (13), ancora povero di punti, scende nella ’Fossa dei Leoni’ per demolire le resistenze del fanalino di coda Ospedalieri (9) che però non va sottovalutato. La Villafranchese (26) è di scena al ’Bottero’ per prendere l’intera posta in palio contro lo Sporting Camaiore (14). Augusto Secchiari, tecnico del Monzone (18 punti), forse pagherebbe di tasca sua pur di festeggiare la vittoria contro il Massarosa (20) e scavalcarlo in classifica.

Ebal.