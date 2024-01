Seconda Categoria: la fivizzanese delude, il montignoso si ferma e il ricortola risale. stupisce la villafranchese. La Carrarese Giovani di Nardini supera l’esame di maturità e stacca tutti

Le cifre parlano chiaro e in chiave di lettura la classifica del campionato di Seconda Categoria è sempre più tinta dei colori della Carrarese Giovani. Gialloblù che dopo aver chiuso il girone ascendente rimandando sconfitto il Ponte alle Origini, assicurandosi il titolo di campione di mezza stagione, si presentavano alla prima di ritorno come l’unica formazione in grado di continuare un cammino ricco di soddisfazioni: 16 gare disputate, 12 le vittorie, 2 i pari, altrettante le sconfitte, 14 i gol subiti che li confermano la miglior difesa, inoltre nelle ultime sette giornate ha sempre vinto.

La squadra di Mauro Nardini ha prima subito, poi, a cavallo dei due tempi, ha tramortito il Navacchio dimostrando di non avere avversari. È in forma smagliante, si esprime con vigore, ha riattrezzato tutti suoi campioni, compresi quelli che all’inizio erano mal messi, può attingere ad una panchina lunga e nobile per la categoria che gli consente di ovviare senza patemi ai malanni (infortuni e squalifiche).

Dopo aver detto tutto il bene possibile e immaginabile dello squadrone gialloblù, spostiamo tutte le attenzioni sulla grande impresa di quel manipolo di “eroi“ della Villafranchese che sono andati a vincere contro ogni pronostico sul campo del Pontasserchio. La squadra di Conti ha abbattuto l’enorme divario con una prestazione davvero straordinaria sotto tutti gli aspetti, poi la doppietta di Niccolò Conedera ha finito per mandare a carte quarantotto i piani dei termali. Il Montignoso accusa qualche battuta d’arresto ma è la Fivizzanese la grande sconfitta della prima di ritorno. Le eliche dei medicei si sono impigliate nel tramaglio di un modesto Ponte alle Origini. La squadra di Duchi è stata vittima di una ciclopica sbandata di quelle che fanno scordare l’indirizzo di casa. Adesso, è l’ora del Ricortola, che battendo gli Ospedalieri hanno rimediato la seconda vittoria consecutiva che ingolosisce.

Ebal.