Seconda categoria. La Nuova vince il recupero contro l’Alberese

La Nuova Grosseto fa suo lo scontro salvezza di Seconda categoria. Il recupero con l’Alberese, sospeso domenica per l’infortunio dell’arbitro, ha visto il successo per 3-1 del team di mister Ferrigato contro la formazione del Parco della Maremma. NUOVA: Shabani, Troiano, Lanzini, Albertini, Tarassi, Ferrini, Bouckallikh, Coppolecchia G., Elkharraz, Cosimi, Romano. A disposizione: Bontà, Bartalucci, Bruni, Cappuccini, A., Tamantini, Penco. All. Ferrigato. ALBERESE: Terribile, Caporali, Bettiol, Massetti, Mazzocco, Zauli, Chimenti, Toninelli, Paolini, Cerboneschi A disposizione: Balestri, Avanzati, Sergi, Giulianini, Belhjou, Corradi, Stefi. All. Piccioni. Arbitro: Gremoli di Arezzo. Reti: Cappuccini, Toninelli, autogol Caporali, Elkharraz.