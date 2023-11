Seconda categoria. La Vis Faventia in vetta. Il Low Street ne fa 13

Tiene banco il big match sospeso al 28’ del primo tempo, nel girone N, tra San Pancrazio e Marina, con gli ospiti in vantaggio 1-0 grazie al gol di Ravaioli (12’). Si attendono le decisioni del giudice sportivo, che potrebbe optare anche per la prosecuzione della gara dal momento della sospensione. La mancata conclusione della gara tra le inseguitrici, consente al Vecchiazzano (2-0 al Porto Fuori) di allungare e portare il vantaggio a +5. Il Low Street, con il 13-0 (spicca il pokerissimo di Quercia) al derelitto San Zaccaria, si porta a ridosso della zona playoff. In coda il Valmontone vince 2-0 lo scontro salvezza col Godo e lascia i ravennati al penultimo posto. Nel girone M, invece, arriva il sorpasso in vetta. Infatti il Palazzuolo cade 3-1 a Riolo Terme (trascinato dalla tripletta di Luca Gallinucci) e viene raggiunto proprio dai giallorossi ma scavalcato dalla Vis Faventia che supera 2-0 l’Only Sport Alfonsine nell’altra sfida di altissima classifica. In coda, colpo di reni della Real Voltanese che si impone 3-1 in casa del Vita, lasciando così il Conselice, superato 1-4 dal Borgo Tuliero, all’ultimo posto. Risultati Seconda Categoria (8ª giornata).

Girone M: Conselice-B. Tuliero 1-4, C. Guelfo-Bagnara 2-2, Bagnacavallo-C. Erika 2-3, Riolese-Palazzuolo 3-1, San Rocco-S. Potito 2-1, Vis Faventia-Only Sport 2-0, Vita-R. Voltanese 1-3. Classifica: Vis Faventia 17; Riolese, Palazzuolo 16; Only Sport, Bagnara 13; B. Tuliero 12; Vita, S. Potito, C. Guelfo 11; C. Erika 10; S. Rocco 9; Bagnacavallo 8; R. Voltanese 6; Conselice 4. Girone N: Valmontone-Godo 2-0, Dep. Roncadello-Gs Romagna 0-1, Fiumanese-F. Zarattini 1-1, S. Zaccaria-Low Street 0-13, S. Pancrazio-Marina sosp 0-1, St. Rossa-Real 1-1, Vecchiazzano-P. Fuori 2-0. Classifica: Vecchiazzano 22; S. Pancrazio 17; Marina 16; Fiumanese 15; Gs Romagna 14; Low Street 12; St. Rossa, F. Zarattini 11; Dep. Roncadello 10; Valmontone 9; Real 8; P. Fuori 6; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.