Seconda categoria, le partite di oggi. Apecchio cerca la terza vittoria. Il S. Cecilia fa l’esame a Macerata

Nel girone A di Seconda categoria lotta aperta al vertoce: nel raggio di 7 punti ci sono ben 11 squadre. Gare probanti quelle di oggi, per la terza giornata d ritorno.

Il programma (ore 15): S. Cecilia Urbania-O. Macerata Feltria. Trasferta difficile per la prima in classifica che è rimasta al palo nelle ultime due giornate. Il S. Cecilia sette giorni fa ha battuto in trasferta il Ca’ Gallo e ha necessità di punti per uscir fuori dalla zona pericolante.

Viridissima Apecchio-Frontonese. L’Apecchio del presidente Pierotti cercherà la terza vittoria consecutiva ma la Frontonese è reduce dal successo contro la capolista e quindi è in salute. Gara da tripla.

Le altre partite. Casinina-Schieti. Piandirose-Piandimeleto. Santangiolese-Tavernelle (ore 14,30). Valfoglia Tavoleto-Ca’ Gallo. Vis Canavaccio-Athletico Luceoli. Avis Sassocorvaro-Carpegna.

Anche nel girone B si gioca la terza di rtorno. A guidare la classifica è Muraglia, sette i punti di vantaggio sul duo Cuccurano-Villa Ceccolini. Al terzo posto (a meno 11) l’Arzilla. Ultima in graduatoria il Real Metauro.

Questo il programma di oggi, ore 15. Csi Delfino Fano- Arzilla (ore 14,30). Carissimi 2016-Real Metauro 2018, Isola di Fano- Gradara Calcio. Marottese Arcobaleno-Hellas Pesaro (ore 14,30), Muraglia-Della Rovere Calcio (ore 14,30), Pontesasso- Monte Porzio Calcio, Real Mombaroccio-Atletico River Urbinelli, Villa Ceccolini Calcio-Cuccurano (ore 14,30).