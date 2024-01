Seconda categoria. L’Only sport Alfonsine cancella la Vita. Il Bagnacavallo è lì

Allunga in vetta al girone M di Seconda, l’Only Sport Alfonsine che batte 3-0 (doppietta di Zagatti e gol di Denis Placci, nella foto) il Vita Granarolo e approfitta della sconfitta della Vis Faventia a Bagnacavallo per 2-0, piegata dalle reti di Aouaj e Gasparri. Ora gli alfonsinesi hanno 4 lunghezze di vantaggio sui manfredi e 6 sulla Riolese, bloccata sul pari 0-0 a Castel Guelfo. Tra le prime avanza solo il Bagnacavallo che col suo successo sulla Vis Faventia si porta prepotentemente in zona playoff. Nel girone N, il Vecchiazzano piega 1-0 il Low Street, piegato con una rete di Charaf dopo appena 3’ e resta in vetta con 5 punti sul Marina, travolgente 5-0 in casa del Godo. Bella vittoria 2-0 del San Pancrazio in casa della Fiumanese. Girone M: C. Guelfo-Riolese 0-0, Bagnacavallo-Vis Faventia 2-0, Bagnara-R. Voltanese 2-0, B. Tuliero-Palazzuolo 2-1, C. Erika-S. Potito 2-1, Conselice-San Rocco 1-3, Only Sport-Vita 3-0. Classifica: Only Sport 32; Faventia 28; Riolese 26; C. Guelfo, Bagnacavallo 24; Palazzuolo, S. Rocco 23; Bagnara 21; Vita 20; C. Erika, B. Tuliero 19; S. Potito 17; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: Dep. Roncadello-S. Zaccaria 5-0, F. Zarattini-P. Fuori 2-2, Fiumanese-S. Pancrazio 0-2, Gs Romagna-Real 1-2, Godo-Marina 0-5, Low Street-Vecchiazzano 0-1, Valmontone-St. Rossa 1-0. Classifica: Vecchiazzano 39; Marina 34; S. Pancrazio 30; Fiumanese 28; St. Rossa 25; Low Street 23; Gs Romagna 21; Real 20; F. Zarattini 19; P. Fuori 18; Valmontone 16; Dep. Roncadello 14; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.