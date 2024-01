Seconda Categoria. Low Street Ponte Nuovo regina. La Coppa è ancora una volta sua

Low Street Ponte Nuovo

2

Riolese

0

LOW STREET PONTE NUOVO: Casadio, Magnani, Babini, Giovanardi, Fabbri, Cangini, Mura, Ruffo (25’ st Baracani), Quercia, Mennella (35’ st Troplini), Turchetti (25’ st Ulivi). A disp. Tavolieri, Mboup, Vasquez, Peronespolo, Ndoye, Bouziane. All. Zanotti.

RIOLESE SPORTIVA: M. Rivola, Minardi, Xhyra (40’ st Xheka), Vallante (22’ st Dieng), Pirazzini, Martellini, P. Visani, Casadio, Giovannini, M. Visani, Fanti (7’ st Gallinucci). A disp. Masetti, Ferrara, Spada, Valente, Bartolotti, S. Rivola. All. Castellari.

Arbitro: La Torre di Lugo.

Reti: 45’ pt rig. Mennella, 15’ st Mura.

Note. Espulso al 38’ st Giovannini (Riolese).

Una grande conferma per il Low Street Ponte Nuovo che, per il secondo anno consecutivo, alza al cielo la Coppa provinciale di Seconda Categoria, Memorial Rosario Frisenda e si qualifica per la fase regionale, assieme alla Riolese Sportiva, battuta 2-0 nella finalissima ravennate. Una gara combattutissima, ben giocata e molto equilibrata che ha visto un primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra ma comunque difese attente a non lasciar spazio agli avanti avversari. Serve un rigore per sbloccare il risultato e lo fischia Marco La Torre per un fallo in uscita, quasi al limite dell’area di Marco Rivola, portiere della Riolese. È proprio il 45’ e sul dischetto va Raffaele Mennella, già in gol 6 volte (di cui 2 su rigore) anche in campionato, che non sbaglia. Anche lo scorso anno il Low Street si era imposto 2-0 – avversario di turno il San Zaccaria – e aveva vinto il trofeo grazie ad una doppietta di Andalò. Mentre il gol della sicurezza in questa edizione arriva al 15’: un contropiede condotto magistralmente da Lorenzo Mura lo porta in azione solitaria praticamente da centrocampo sino alla porta avversaria nei pressi della quale il giocatore del Low Street non perdona calciando perfettamente e insaccando il 2-0. C’è il tempo per un’espulsione, al 38’ del secondo tempo, di Manuel Giovannini della Riolese, ma ormai la partita è arrivata alla sua conclusione e il risultato non cambia più.

u.b.