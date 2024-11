Seconda categoria. Olimpia Macerata Feltria in fuga. Cecchini spiega l’addio agli Orange

Nel girone A di Seconda categoria l’Olimpia Macerata Feltria ha vinto la sua ottava partita consecutiva e ora guida la classifica in solitaria con 24 punti, due in più dell’Avis Sassocorvaro fermato sul risultato di parità dalla Frontonese del neo tecnico Gettaione. Non hanno mai perso le prime due della graduatoria mentre non hanno mai vinto le ultime due (Santangiolese e Montelabbate).

I numeri. Più gol di tutti li ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (19), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (3) che dopo aver subito 1 gol in 7 giornate sabato in 90 minuti ne ha subiti 2. La differenza tra la cima e la coda è di 22 punti.

Il cambio. Mister Emanuele Cecchini in merito al cambio di guardia (Bobo Del Monte è subentrato a Cecchini) sulla panchina dello Jes S.Veneranda precisa: "Ho dato le dimissioni volontarie poiché non sussistono le condizioni per poter serenamente portare a termine l’incarico conferitomi ad agosto essendo cambiate in corso d’opera le aspettative e gli obiettivi prefissati ad inizio anno sportivo con la società".

I bomber del girone A. 7 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 6 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), 4 reti: Alberto Saltarelli (Olimpia Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto), Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro), Diego Del Gallo (Vigor San Sisto), Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio). Seguono con 3 reti a testa ben 14 calciatori.

Nel girone B a guidare la classifica c’è l’Atletico River Urbinelli, ad inseguire a meno 1 il Marotta Maroso Mondolfo, in terza piazza (a meno 2) il Della Rovere. Fanalino di coda la Marottese Arcobaleno.

I numeri. Il Marotta Maroso Mondolfo è l’unico club del girone a non aver subito l’onta della sconfitta, invece l’unico team a non aver ancora vinto una partita è quello della Marottese Arcobaleno. L’attacco più prolifico (16 gol) è quello della capolista, mentre più gol di tutti gli subiti il V.F. Adriatico (20). La differenza tra i due poli della classifica è di 16 punti.

I bomber del girone B. 7 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo). 6 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli). 4 reti: Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Ardit Basha (Ies Santa Veneranda), Omar Elkheir (Della Rovere), Antonio Tedesco (Atletico Urbinelli), Matteo Barbaresi (Della Rovere) e Mattia Campanelli (Arzilla). Seguono con 3 reti a testa 9 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1)Pittaluga (Urbinelli), 2) Pazzaglia (Fortuna Fano), 3)Balducci (Piandirose), 4) Aluigi (O.Macerata Feltria), 5) Gabucci (Jes S. Veneranda), 6)Fattori (Gradara), 7)Bravi (Vadese), 8)Baldeschi Alb.(Cantiano), 9)Gentili (Piandimeleto), 10) Serafini (Tavoleto), 11)Turrini (Real Mombaroccio). Arbitro Giorgiani di Pesaro (Della Rovere Pontesasso).

Amedeo Pisciolini