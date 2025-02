Seconda categoria. Paganico, cambio in panchina. Bugelli sostituisce Cocciolo

CALCIO

Ancora un cambio di panchina in Seconda categoria. Il Paganico, che gravita tra metà classifica e la zona salvezza del girone M di Seconda, ha scelto di cambiare rotta. La società bianconera infatti giovedì ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore dalla prima squadra Gerardo Cocciolo. L’esonero del tecnico è arrivato dopo la sconfitta di domenica contro il Cinigiano. Nella prima frazione di gioco la gara è stata dominata dalla squadra di casa del Cinigiano che è andata a segno grazie al gol del suo attaccante Cristian Vento. Il Cinigiano ha avuto occasioni nitide e grandi per raddoppiare senza tuttavia trovare la strada del raddoppio. Alla ripresa il Paganico ha provato a cambiare ritmo per giungere al pari, ma la difesa del Cinigiano ha retto, ma anzi i ragazzi di Margiacchi hanno poi raddoppiato. "La società ringrazia per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il proprio futuro – spiegano da Paganico -, con la speranza di incontrarsi nuovamente sui campi di calcio. La guida della prima squadra andrà Simone Bugelli come responsabile dell’aria tecnica della società che traghetterà fino alla fine dell’anno la prima squadra con l’obbiettivo della salvezza. Mister Bugelli sarà coadiuvato da Roberto Rubegni e dal direttore sportivo Michele De Luca che viene riconfermato nel suo ruolo".

La società intanto ha cambiato alcune situazioni a livello tecnico organizzativo. Al primo punto dell’ordine del giorno per la prossima stagione sportiva è emersa la volontà di cercare di formare tutte le squadre dai primi calci fino alla prima squadra con la direzione tecnico-sportiva di tutte le squadre affidata a Simone Bugelli. Gli Juniores saranno guidati da Fabio Linicchi; Simone Bugelli sarà poi coadiuvato da Andrea Spargi nella guida dei Giovanissimi; il preparatore dei portieri sarà Paolo Scartabelli; l’allenatore dei Pulcini sarà Mauro Del Principe; l’allenatore dei Primi calci Enrico Bagalà. Gli allenatori dei Pulcini e Primi calci saranno coadiuvati dal punto di vista organizzativo e tecnico da Andrea Spargi e Roberto Rubegni.