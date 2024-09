Seconda categoria. Passione Nova Vigor. Una crescita costante

Fondata nel 2000, la Nova Vigor Misericordia Pontassieve è emersa come una solida realtà nel calcio dilettantistico. Inizialmente registrata nel calcio amatoriale, la squadra compie un importante passo avanti nel 2006, quando si iscrive in Terza Categoria. Da allora, la Nova Vigor ha tracciato un percorso di crescita e affermazione che l’ha portata a competere con successo in Seconda Categoria, girone D, nella stagione attuale. Maurizio Gennai, presidente dal 2015, è il cuore pulsante della società dimostrando capacità e un impegno costante, attraverso numerose sfide, cambiamenti; oltre a essere impegnati con capacità nel sociale.

La stagione in corso segna l’inizio di una nuova era per la Nova Vigor Misericordia, con la squadra affidata al mister Niccolò Lombardo, al preparatore atletico Eugenio Monaci e all’allenatore dei portieri Matteo Galigani. Obiettivo migliorarsi e crescere sempre più con la freschezza dei nuovi inserimenti. Rinforzi per la dirigenza guidata dal presidente Maurizio Gennai e al vicepresidente Antonio Viviani. Sono arrivate figure giovani come David Perini e Michele Viviani (entrambi giocatori) e Daniele Soro, nel ruolo di direttori sportivi. Per unire il rinnovamento all’esperienza dei veterani ci sono le conferme di Mansueto Perini e Alessandro Bencini, con tante energie e strategie per il gruppo.

Negli ultimi tre anni la squadra ha dimostrato notevole resilienza, vincendo un play off e sfiorando la promozione in Prima Categoria. E anche riuscendo a salvarsi nelle ultime giornate delle due stagioni precedenti grazie a compattezza di squadra e spirito invidiabile. Per l’attuale stagione l’obiettivo è ben figurare e centrare ottimi risultati, grazie anche ai nuovi acquisti di Tommaso Gori e Mario Rufolo dal Santa Brigida, Filippo Farini dalla Rufina, Alberto Fantechi dalle Sieci, Samuele Aquilina e Pietro Lanzini dal Pelago, Andrea Nenciarini dalla Sangiovannese, Niko Malenotti dall’Albereta 72 e Ledian Vuksani (svincolato).

Francesco Querusti