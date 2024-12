Seconda categoria. Pescia vittorioso. Steso il Molazzana. E vetta nel mirino

Una rete di Echegdali ha griffato il gol dell’1-0 finale, a coronamento di un incontro nel complesso equilibrato. E ha così permesso al Pescia di chiudere l’anno nel migliore dei modi, continuando a cullare sogni d’alta classifica con la prospettiva di un 2025 da protagonista. È il resoconto del recupero di campionato che ha visto gli uomini di coach Martini battere in trasferta il Molazzana, nel match di Seconda Categoria rinviato in precedenza per lutto.

Il sodalizio pesciatino ha consolidato così la seconda posizione del girone B del torneo con 35 punti, alle spalle della capolista Piazza al Serchio che si trova attualmente a quota 36. E chissà che il sorpasso non possa arrivare già il prossimo 5 gennaio: sarà tuttavia necessario violare il terreno di gioco del Cascio ed incrociare le dita.

Giovanni Fiorentino