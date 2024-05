Seconda categoria Play-off. Il Voluntas Trequanda lotta con le unghie. La qualificazione però la centra l’Asciano

Trequanda

1

Virtus Asciano

2

TREQUANDA – La Virtus accede alla finale play-off superando una Voluntas irriducibile. Al 6’ calcio d’angolo per gli ospiti: Marcocci di testa anticipa tutti e batte Neri. Il Trequanda reagisce subito e al 6’ Boccini impegna seriamente il portiere. Al 10’ David tira in diagonale ma Neri respinge, la palla arriva a Daniel Barbi ma il portiere para: la palla rimane lì e questa volta l’attaccante dell’Asciano non sbaglia. I rossoblu reagiscono ed al 21’ Spitaletta vede la sua conclusione stamparsi sulla traversa. Poi seguono occasioni per Bakkay al 23’, per Boccini al 36’ e per Baldassarri al 40’ (palla sul palo). Nella ripresa al 47’ Spitaletta segna girando in porta un cross dalla sinistra. La Voluntas si scopre e così arrivano opportunità per l’Asciano. Al 51’ Cantelli scheggia la traversa esterna e poi al 52’ David impegna Neri che devia. Al 66’ altro tiro di Marcocci e il portiere avversario para. Al 79’ altra clamorosa occasione per il Trequanda: Bakkay coglie il palo, sulla ribattuta si avventa Spitaletta ma Marchi compie una prodezza. Al 97’ Baldassarri segna ma il gol è annullato per fuorigioco. Baldassarri, Ippolito e Dyla espulsi.