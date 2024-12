Seconda categoria. Porto Fuori a Mezzano

Ci si avvicina alla conclusione del girone d’andata in Seconda Categoria, almeno per i due gironi che dipendono dalla delegazione di Ravenna. Si gioca, infatti, la 12ª giornata, penultima prima della fine dell’anno, anche se il 15 dicembre verrà recuperato il 6º turno, non disputato per il maltempo. Nel girone M, la sconfitta a tavolino rimediata dalla Vis Faventia – esattamente come dal suo avversario, il Centro Erika Lavezzola – consente alla capolista Stella Azzurra Zolino, di poter gestire sei punti di vantaggio sulla stessa Vis Faventia, impegnata oggi in casa contro il Sesto Imolese mentre la prima della classe gioca con lo Sporting Valsanterno. Nel girone N la vetta è praticamente tutta ravennate: guida la Polisportiva 2000 che fa visita alla seconda in classifica, la Fiumanese, staccata di 1 solo punto dalla capolista. A quota 21 – meno 2 dal primato – la coppia formata da Mezzano e Stella Rossa, entrambe impegnate tra le mura amiche, con Porto Fuori e Valmontone. Programma Seconda Categoria (12ª giornata, ore 14,30). Girone M: Borgo Tuliero-Centro Erika, Brisighella-San Rocco, Jcr Juvenilia-Bagnara, Psp Imola-Riolese, Sporting Valsanterno-Stella Azzurra Zolino, Vis Faventia-Sesto Imolese. Ieri: San Potito-Santagata Sport 1-0. Classifica: St. Azzurra Zolino 26; Vis Faventia 20; Brisighella 19; San Rocco 18; Psp 14; Juvenilia 13; Riolese, Sp. Valsanterno, B. Tuliero 12; C. Erika, Santagata Sport 11; S.Potito 10; S. Imolese 9; Bagnara 8. Girone N: Dep. Roncadello-Real, Fornace Zarattini-Punta Marina, Fiumanese-Pol. 2000, Low Street-Vita, Mezzano-Porto Fuori, Stella Rossa-Valmontone. Ieri: Gs Romagna-Pro Loco Reda 2-1. Classifica: Pol. 2000 23; Fiumanese 22; St. Rossa, Mezzano 21; Low Street 18; Vita 15; Gs Romagna 14; P. Marina, P. Fuori 13; Dep. Roncadello, F. Zarattini 11; P. L. Reda 7; Valmontone 4; Real 3.

u.b.