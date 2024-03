Seconda categoria Ricortola, vittoria all’ultimo tuffo Sabatini affonda il San Prospero

San Prospero

SAN PROSPERO NAVACCHIO: Cateni, Bonamassa, Chetoni, Venturi, Maini, Traso, Ascani, BarachiniFiumalbi, Collecchi, Gjuta Fismir. A disp. Gjuta Fisnik, Puntoni, Biso, Cappelli, Petrini, Burgalassi, Rizza, Franco. All. Carducci.

RICORTOLA: Ricci, Pedrinzani, Vanni, Angeloni, Mannucci, Michelucci, Stocchi, Bernuzzi, Sabatini, Conti, Sacchetti. A disp. Murgese, Cola Antonini, Grazzini, Filippo, Bertelloni, Bonni, Maggiani. All. Fini.

Arbitro: Frati di Piombino.

Marcatori: 47’ pt Collecchi (S), 20’ st Michelucci (R), 47’ st Sabatini (R).

CASCINA – Con un gol di Sabatini all’ultimo respiro il Ricortola si porta a casa il recupero della 24ª giornata rimanendo così nella scia della zona playoff. All’Arena San Prospero di Cascina la partita è equilibrata per tutti i 90’, con le due squadre che cercano di farsi vedere ma senza creare grossi pericoli per praticamente tutta la prima frazione. Quando il primo tempo sembra essere destinato a chiudersi a reti bianche, Collecchi infila Ricci e porta in vantaggio i padroni di casa.

Nella ripresa la reazione degli uomini di Fini c’è e dopo aver schiacciato gli avversari nella propria trequarti riescono a trovare il gol del pari al 20’ con Michelucci. La partita diventa allora vivace, con i pisani che cercano di trovare il nuovo vantaggio e i neroverdi che, rinfrancati dal pari, vogliono completare la rimonta. E il sorpasso dei massesi arriva praticamente a tempo scaduto, con bomber Sabatini che al 2’ di recupero fa esplodere di gioia il Ricortola.

Ale.Sal.