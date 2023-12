Seconda categoria, rivoluzione all’Orbetello. Sette giocatori in partenza e otto in arrivo

Una rivoluzione in piena regola. In casa Orbetello, la finestra di mercato, ha portato ben sette partenze e otto volti nuovi. La società lagunare, che milita nel campionato di Seconda categoria, ha deciso di dare un netto cambio di rotta rivoluzionando la rosa a disposizione di mister Federici. Hanno lasciato i difensori Arienti e D’Angelo, andati ad Atletico Maremma e Orbetello Scalo, il portiere Fortunati (Roccastrada), i centrocampisti Gargelli (Maglianese), Gravina (Tarquinia) e Napolitano (svincolato), oltre all’attaccante Cecconi (Nuova). Tanti anche gli arrivi. Dai Pescatori Ostia sono arrivati il centrocampista Fabrizio Di Nardo, classe 1991, e l’attaccante Alessio Santoro, del 1995. Da Manciano il difensore classe 1991 Santu ed il centrocampista Tamalio (nella foto) un vero pezzo da novanta per la Seconda categoria. Dal Canale Monterano è stato preso il portiere del 1988 Edoardo Tirabassi, e l’attaccante Marco Zimmaro del 1990. Dalla Nuova Pescia Romana è arrivato il 2003 Flavio Zagami e poi lo svincolato mediano del 1998 Nicholas Vitelli.