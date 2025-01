Seconda categoria Scatta il girone di ritorno. Gran derby tra Villafranchese e Fivizzanese

Si riparte: bruciato il girone d’andata di Seconda categoria, tra sorprese, promesse non mantenute, impennate e amarezze, da oggi (inizio ore 14,30) si affronta il girone di ritorno. Quindici giornate che decideranno la sorte della squadra che salirà in Prima e chi si assicurerà le quattro poltrone per disputare gli spareggi-promozione, ma anche quelle per evitare la caduta immediata nel piano sottostante della Terza categoria. La Fivizzanese ha abbozzato la fuga, sapendo di avere alle spalle il Migliarino (33 punti) oggi è ospite del San Vitale (18), mentre la terza forza del torneo, Carrarese Giovani (31), è impegnata in riva al Lago Puccini per demolire le resistenze del Massarosa (22). Al ’Giannetti’ arriva la nobile decaduta Corsanico: versiliesi ospiti del Monzone (27), squadra ritenuta paragonabile a un tenace e alleprato segugio, immagine gradita al tecnico dei biancorossi Fini.

Fatto il doveroso riassunto dell’attuale situazione, torniamo al big match della prima domenica del 2025: a confronto, dalle 14,30, in via delle Piscine, nella ’bombonera’ del ’Bottero’, la Villafranchese (29 punti), quarta realtà del torneo, e la reginetta Fivizzanese (38). Davide Duchi, tecnico della capolista, tenterà di scombussolare l’assetto tattico dei gialloneri con una formazione virtualmente inedita in grado di rendere la Fivizzanese spavalda, convincente e sempre affamata. Il pareggio non serve, come sa bene il popolo mediceo che si calerà in massa al ’Bottero’. Massimo rispetto della formazione capolista, ma anche consapevolezza dei propri mezzi: ecco lo stato d’animo alla viglia del derby, delle ’vespe’ di Villafranca, che Gian Luca Conti sta pilotando con indiscussa bravura. "Il primato in classifica la dice lunga sulla forza della Fivizzanese – afferma il presidente dei gialloneri Diego Giacopinelli –. La squadra di Duchi è ostacolo difficile da scalare, ma non per questo ci sentiamo battuti in partenza. Anzi. Siamo nelle condizioni psicologiche e di forza per frenare ulteriori avanzate da parte degli albicelesti".

Il Pontremoli è nella ’Fossa dei Leoni’ ospite dell’Atletico Carrara. Il Ricortola ben disposto in campo, votato a un calcio di semplicità pari alla concretezza, tenterà di maneggiare con molta attenzione le mosse dei padroni di casa del Pieve San Paolo. Trasferta a rischio per il Dallas Romagnano sul campo del Pontasserchio. La Filattierese infine tenterà di venire a capo della Folgore Segromigno. Ebal