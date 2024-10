Seconda Categoria. Stella Azzurra Zolino rimonta e vince da 0-3. S. Rocco, basta un gol

Restano in due in testa al girone M di Seconda: infatti i faentini del San Rocco piegano 1-0 (Galatanu nella ripresa) la Riolese e si confermano primi con la Stella Azzurra Zolino che batte 4-3 il Bagnara segnando due gol nel recupero e, soprattutto, rimontando uno svantaggio di 0-3. Bene Vis Faventia e Santagata Sport (alla prima vittoria) che si impongono rispettivamente 2-0 sul San Potito e 1-0 sulla Juvenilia, grazie al gol del ventenne Mattia Billi (foto). Nel girone N, Polisportiva 2000 e i forlivesi della Fiumanese restano in vetta dopo aver vinto 1-0 gli scontri diretti per il primato rispettivamente contro Low Street e Deportivo Roncadello. Impresa di Salazar del Vita che segna 4 gol contro il Valmontone.

Girone M: C. Erika-Psp 0-1, San Rocco-Riolese 1-0, Santagata Sport-Juvenilia 1-0, Sesto Imolese-Brisighella 0-0, Sporting Valsanterno-Borgo Tuliero 1-1, Stella Azzurra Zolino-Bagnara 4-3, Vis Faventia-S. Potito 2-0. Classifica: San Rocco, Stella Azzurra Zolino 9; Sp. Valsanterno 7; Juvenilia, Psp, Vis Faventia 6; Santagata Sport 4; C. Erika, Riolese 3; B. Tuliero, S. Imolese, Brisighella 2; S. Potito, Bagnara 0. Girone N: Pol. 2000-Low Street 1-0, Deportivo Roncadello-Fiumanese 0-1, Pro Loco Reda-Porto Fuori 0-0, Punta Marina-Mezzano 2-4, Real-Gs Romagna 1-2, Stella Rossa-Fornace Zarattini 1-0, Valmontone-Vita 1-5. Classifica: Pol. 2000, Fiumanese 9; St. Rossa, Dep. Roncadello, Low Street, Mezzano, Vita 6; P. Fuori 5; Gs Romagna, F. Zarattini 3; P. Marina, P. L. Reda 1; Valmontone, Real 0.

u.b.