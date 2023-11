SECONDA CATEGORIA. Tre squadre si dividono la prima posizione. Riomajor e San Lazzaro agganciano il Romito

Tre squadre al comando in Seconda categoria. Il Romito Auser, a riposo, si è così visto raggiungere in vetta da Riomajor e San Lazzaro Lunense. I rivieraschi hanno battuto di 6-1 lo Spezia Sportale con doppiette di Fazio e Costa e a guizzi di Milone e Fasini. Per il San Lazzaro Lunense successo 3-1 su campo della Santerenzina con i gol di Baudone, Stagnari e Ravenna.Vittoria in trasferta anche del Nave 1-0 a Bolano (gol di Benassi). Cinquina del Monterosso sul Mamas B 5-1 mentre il Lerci è andato a prendersi la vittoria 3-2 a Ceparana. Calcio Spezia Popolare-Mamag Giovani 1-1. Al comando Romito, Rio Major e San Lazzaro Lunense con 7 punti, Calcio Spezia Popolare, Nave, Mamas Giovani 5, Monterosso, Santerenzina, Lerici 4, Bolanese, Ceparana 3, Spezia Sportale 0.