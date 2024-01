Seconda Categoria, verdeoro a ridosso dei playoff Filattierese, prima parte di stagione positiva Il ds Pagani: "Dobbiamo continuare a migliorare"

Pareggiando con il San Vitale, la Filattierese ha chiuso il 2023 scendendo dal quinto posto in classifica al sesto a beneficio dei cugini della Villafranchese. Un rallentamento alla produzione punti che ha fatto scivolare i verdeoro fuori dall’area playoff nel campionato di Seconda Categoria.

"E’ una classifica che sorride - afferma il diesse Angelo Pagani –. Siamo consapevoli che è un sorriso del quale non ci dobbiamo e non ci possiamo fidare. Non sono frasi di circostanza, ma è la realtà. L’obiettivo rimane quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. È da lì che ne riparleremo, magari utilizzando toni diversi. A Filattiera siamo abituati ad affrontare la nostra quotidianità con umiltà cercando di dare il giusto peso a tutto ciò che ci circonda e che ci accade".

Ma il sorriso della classifica è lì che vi guarda?

"E noi ce lo prendiamo compiaciuti, ci mancherebbe altro, ma i nostri ragazzi sono troppo intelligenti per non capire che c’è ancora tanto da fare e che ci sono squadre che sulla carta e per quanto stanno dimostrando in campo, sono delle corazzate. Quello che dobbiamo fare è continuare su questa strada cercando di migliorare sempre più l’atteggiamento in campo. Non dobbiamo lasciare nulla al caso, consapevoli che ogni partita è difficile, cercando di affrontare la prima in classifica come l’ultima. con la solita voglia e determinazione di fare risultato. Sono convinto che alla fine delle stagione ognuno avrà quello che si sarà meritato. Quello che è certo è ciò che chiediamo alla squadra: di giocare per provare a meritarsi il più possibile".