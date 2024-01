Seconda categoria. Visicaro: "Luceoli punta ai playoff. Il Macerata Feltria è la favorita»

Ultima giornata di andata in Seconda categoria. Nel girone A l’anno nuovo è iniziato molto bene per il Macerata Feltria che grazie al successo sul campo del Ca’ Gallo e al contemporaneo pareggio del Carpegna, è prima da sola. Il Carpegna (a meno 2 dalla capolista) nelle ultime 3 partite ha incamerato 2 punti (2 pareggi). Il Tavernelle è in serie positiva da 4 giornate durante le quali ha raccolto 2 pareggi e 2 vittorie consecutive. Punto casalingo sabato per lo Schieti che non ha mai vinto ed è il fanalino di coda di una graduatoria molto livellata in alto, tant’è che dalla capolista a scendere nella forbice di 9 punti ci sono ben 10 squadre. Ben 24 i punti di differenza tra le prime e l’ultima. Della Vis Canavaccio, dell’Atletico Luceoli e dell’O. Macerata Feltria l’attacco più prolifico (21 gol), dello Schieti quello più asfittico (6). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (7). 19 i gol dell’ultimo turno.

Il commento della settimana è del diesse dell’Atletico Luceoli Cantiano Marco Visicaro: "Il campionato rispetto alla passata stagione è molto più equilibrato, può succedere ancora di tutto, se proprio devo indicare una favorita questa è il Macerata Feltria. Da tenere d’occhio il Tavernelle. Noi stiamo facendo bene e l’obiettivo sono i playoff".

I bomber del girone A. 8 reti: Dionisi (Tavernelle), Elezaj (Tavoleto) e Alpino (Carpegna). 7 gol: Federici (Casinina), Sebastianelli (Frontonese), Lucarini (A.Luceoli Cantiano) e Monaldi (Piandimeleto). 6 reti: Politi (O.Macerata Feltria). 5 reti: Turchi (A. Sassocorvaro), Curzi (Tavernelle) e Azalian (Tavoleto). Seguono con 4 reti ben 9 calciatori.

Capolista. A guidare la graduatoria del girone B c’è sempre il Muraglia con 3 punti di vantaggio sul Cuccurano e 5 sull’Arzilla che ha iniziato il nuovo anno pareggiando con la Marottese. Qui nell’alta classifica nel raggio di 9 punti ci sono 7 squadre. Al Monte Porzio ha giovato il cambio dell’allenatore, con Andrea Spadoni sono arrivate due vittorie di fila. Ultimo in graduatoria il Real Metauro. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 24 punti. Sei le vittorie dell’ultimo turno equamente divise tra chi giocava in casa e chi in trasferta. Si è segnato su sette campi per un totale di 15 reti. Più gol di tutti li ha segnati il Muraglia (28) seguito dal Csi Delfino Fano (26), di contro solo 10 i gol realizzati dal Real Metauro.

I bomber del girone B. 12 reti: Barbaresi (Della Rovere), 8 reti: Ambrogiani (R.Urbinelli), Javer Cabello (Muraglia) e Tombari (Pontesasso). 7 reti: Manna (Isola di Fano). 6 reti: Andretta (Villa Ceccolini), Agostini (Csi Delfino Fano), Bocci (R.Urbinelli), Scavolini (Muraglia), Di Guido (Muraglia), Campanelli (Monte Porzio) e Aiudi (Csi Delfino). Seguono con 5 reti a testa 6 calciatori.

La squadra della settimana (A e B). 1) Gori (Atletico Luceoli), 2)Portavia (Marottese Arcobaleno), 3)Cerreti (Cuccurano), 4)Virgili (Muraglia), 5) Olivieri (Monte Porzio) 6)Guidi (Villa Ceccolini), 7)Barbaresi (Della Rovere), 8)Orci (Tavernelle), 9)Politi (O.Macerata Feltria), 10) Montanari (Sassocorvaro), 11) Tombari (Pontesasso). All. Spadoni (Monte Porzio). Arbitro Bacchiani di Pesaro (Muraglia-Csi Delfino).

