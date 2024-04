Seconda Derby con la Villafranchese per la Fivizzanese. Insidia Carrarese Giovani per la regina Montignoso

Tre lunghe pedalate e occhio alla pendenza. Chi resiste (il 5 maggio non è poi lontanissimo), tocca la cima dei desideri. Oppure – altro che banale gettone di consolazione – evita di scoprire l’incubo degli spareggi salvezza. Ancora tre domeniche, ma sul palco della Seconda Categoria non esistono domeniche di assestamento. Cercate un esempio? Oggi, dalle 16, l’altimetria propone un tappone pirenaico. Una di quelle verifiche che, se non hai le gambe di ferro, ti ritrovi in isolamento. Infatti, tutti aspettavano la giornata numero ventotto: gli esperti, i profani, gli appassionati e i semplici curiosi. Quella che ci apprestiamo a vivere è una domenica intensa.

A Fossone, in via Fosdinovo si cala il Montignoso (62 punti), ospite della Carrarese Giovani (54). Pareggio? Può darsi, ma prima andiamo a vedere. L’ex reginetta Carrarese cercherà di ripetere l’impresa (1-3) messa a segno all’andata per conservare la terza piazza, al contrario la capoclasse non può concedersi perché alle sue spalle soffia l’alito pesante della Fivizzanese (61 punti), medicei che dalle 16 sul “Rolando Rocchi“ a Podenzana si confrontano con i cugini della Villafranchese. Non è ancora arrivato il giorno del giudizio, ma Carrarese Giovani-Montignoso di colpo diventa, la “partita“. Due risultati su tre per i marmiferi di Nardini, uno solo per la regina del campionato Montignoso: la vittoria. Altrimenti...

Detto del big match, spostiamo le nostre considerazioni alla “Selva“, dove szaranno a confronto la quarta realtà del torneo Filattierese (52 punti) e il Ricortola (40). "La settimana l’abbiamo passata lavorando bene – afferma il ds Pagani –. Abbiamo chiesto ai ragazzi di guardarsi dentro e trovare la giusta tensione, non possiamo mollare proprio adesso".

L’Atletico Carrara (19 punti) affronta il Lido di Camaiore (19) senza il suo tecnico De Angeli che in settimana, di comune accordo con la società, ha dovuto lasciare l’incarico per motivi personali. Al suo posto in panchina andrà il ds Sergio Vigarani. Chi si ferma è perduto. Il Monzone va a Navacchio, il San Vitale aspetta la visita del Pontasserchio per i tre punti.

Ebal