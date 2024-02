Seconda e Terza: doppio cambio in panchina. Biagetti al Caldana e Gaggi al Pitigliano

Due cambi di panchina in Maremma.

In Seconda e Terza categoria sono state fatali le ultime sconfitte a due allenatori maremmani.

In Seconda categoria è arrivato l’esonero, un po’ a sorpresa a dire il vero, di Alessio Coppola dal ruolo di tecnico del Caldana.

I biancorossi, quarti in classifica con 35 punti, domenica hanno perso 2-0 a Castell’Azzara.

Un passaggio a vuoto che non è piaciuto al presidente Pietro Pazzini, il quale ha deciso lunedì sera di sollevare dall’incarico l’allenatore grossetano. Al suo posto è stato chiamato Giulio Biagetti, ex tecnico delle giovanili del Gavorrano. In Terza categoria invece è stata fatale il ko di Orbetello Scalo all’Aurora Pitigliano: in casa gialloblù è stato esonerato il tecnico Massimiliano Gasperini.

Il tecnico è stato sollevato dall’incarico ed è stato preso Vittorio Gaggi, allenatore esperto che dovrà tentare di guidare la risalita del Pitigliano verso la zona playoff.