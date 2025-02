Seconda Fivizzanese, trasferta trappola. Ostacolo Dallas per la Carrarese Giovani

Ventesima tappa: una squadra al comando, la Fivizzanese (48 punti), domani, alle 15 al “Comunale“ affronta il Pieve San Paolo (14). La squadra gialloblù è alla ricerca di punti pesanti per togliersi dalle sabbie mobili dei playout, quindi decisa nel mettersi di traverso per mandare fuori strada la Medicea. Le contromosse degli albiceleste di mister Duchi alla vigilia apparivano quelle di ricorrere al tridente, per scombussolare i piani dei padroni di casa. Disegno ardito e di non facile realizzazione, anche perché Bruno Salku, è stato appiedato dal giudice sportivo.

La Carrarese Giovani (43 punti) è di scena in casa del Dallas Romagnano (23). L’area tecnica guidata da Andrea Pucci in settimana, dopo aver sollevato dall’incarico il tecnico Michele Dati, sorprendendo un po’ tutti, ha optato per una soluzione interna, affidando ad Andrea De Lucia la conduzione della squadra. I marmiferi di mister Incerti, abituati a solcare mari in tempesta si calano al “Raffi“, decisi a prendersi il massimo della posta in palio.

Alla “Selva“ c’è il derby, non a torto definito dall’osservatorio dei poveri, a confronto la Filattierese (16 punti) e il Pontremoli (17). Nel clan dei verdeoro, nonostante il terzultimo posto il clima è tranquillo e sereno e si avverte solo la tensione positiva di chi è consapevole che in mezzo questa volta non c’è il primato del ‘campanile’ ma qualcosa che ha a che fare con la speranza di tirarsi fuori dall’area degli spareggi - salvezza. Pontremolesi che fanno sapere di avere rispetto dell’undici allenato da De Angeli ma nello stesso tempo si sentono pronti a dare il meglio per firmare un’altra grande domenica, dando continuità alla serie utile che va avanti da quattro turni.

Monzone, Ricortola, Villafranchese, rispettivamente contro Migliarino, Folgore Segromigno e San Vitale hanno l’obbligo di far valere il fattore campo.

L’Atletico Carrara trasloca in riva al lago Puccini, ospite del Massarosa. Albiceleste galvanizzati dal rotondo successo colto contro il Pontasserchio, si calano nella partita decisi a provarci. Va da sé che per riuscire nell’impresa dovranno ripetere la mummificante prestazione messa in bella mostra domenica scorsa, altrimenti si rischia di brutto.