Seconda Play-off. Il Guazzino domina. Niente da fare per la Fratticciola

GUAZZINO

3

FRATTICCIOLA

0

GUAZZINO – Tris casalingo del Guazzino, che supera nettamente la Fratticciola e conquista la finale dei play-off, dove affronterà lo Stia. La partita è tesa fin da subito: dopo una fase di studio, il Fratticciola sembra prendere la direzione del gioco, mettendo a segno due buone occasioni con Esposito e Neri, in entrambi i casi ben neutralizzati da Ugolini. Il Guazzino si riorganizza con il passare dei minuti, ma sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio alla mezzora con un diagonale di Bocchetti, che finisce di poco a lato. Con il passare dei minuti il Guazzino prende però campo: prima Rossi sbuccia il palo, poi De Luca centra in pieno la traversa al 40’. Sul rimpallo Monaci è più veloce di tutti e piazza in rete il pallone del vantaggio. In avvio di ripresa la Fratticciola prova a rispondere, ma le iniziative vengono ben controllate dalla retroguardia biancoazzurra. Il Guazzino approfitta degli spazi in contropiede: Baracchi sfiora il raddoppio al 60’, e successivamente manda nuovamente in porta De Luca, che sigla la doppietta personale. A chiudere i conti, al 75’, è Crafa con una punizione dal limite dell’area.