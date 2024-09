Secondo pareggio consecutivo sul difficile campo del Viareggio. Il Fucecchio si difende. Trasferta indenne

VIAREGGIO

0

FUCECCHIO

0

VIAREGGIO: Carpita, Frroku (50’ Maurelli), Bertelli (68’ Chicchiarelli), Bianchi, Ricci, Sorbo, Remedi (88’ Sapienza), Belluomini, Brega, Marinai, Bibaj (77’ Santini M.). A disp. Menichini, Modesto, Panconi, Bertola, Barsotti. All. Santini S.

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Arapi, Lecceti, Malanchi (93’ Cardini), Orsucci, Taddei, Cenci, Mancini (56’ Badalassi), Mariani, Agostini (82’ Fiorini). A disp. Rocchi, Banti, Melani, Nannetti, Geniotal, Tiozzo. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Giusti di Livorno (assistenti Particelli di Carrara e Laci di Empoli).

Note. Ammoniti Sorbo, Maurelli, Santini M. e Brega del Viareggio; Agostini del Fucecchio.

VIAREGGIO – Secondo pareggio consecutivo a reti bianche per il Fucecchio, che esce indenne dal difficile campo del blasonato Viareggio. Pareggio tutto sommato giusto, anche se forse le occasioni più nitide le hanno avute proprio gli uomini di Dell’Agnello, ancora a secco di gol dopo 270 minuti di campionato. I bianconeri ospiti devono fare a meno dell’infortunato Rigirozzo e dell’ex Sciapi, squalificato. Così Dell’Agnello avanza la posizione dell’esperto Mariani, anche lui con un passato in Versilia, mentre Agostini è una freccia nel fianco destro del Viareggio. La prima parata la compie proprio il portiere locale su un mancino dal limite di Malanchi, mentre dall’altra parte poco prima dell’intervallo è Brega ad impegnare Del Bino. La ripresa si apre con una colossale chance per il Fucecchio, sprecata da Taddei, poi nel giro di un minuto prima Bibaj coglie l’incrocio dei pali e poi Del Bino è strepitoso su Brega. Nei restanti minuti il Viareggio tiene maggiormente il pallone, ma il Fucecchio dietro rischia pochissimo e anzi in contropiede va due volte vicinissimo al colpaccio: prima Badalassi sfiora il palo alla sinistra di Carpita dalla lunetta e poi Orsucci si vede togliere dal portiere viareggino il proprio tiro a girare dall’angolino basso. Con questo punto il Fucecchio sale quindi a quota 2 raggiungendo insieme al Mobilieri Ponsacco il Fratres Perignano.