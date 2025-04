Semifinale Memorial Presidenti: Amici di Davide sfida Vetto per la finalissima

Giovedì cruciale per Amici di Davide e Vetto (foto). Stasera (ore 20.30) a Cavola le due squadre si affrontano nella semifinale del Memorial Presidenti di Terza categoria: in palio il pass per la finalissima fissata giovedì 1° maggio (ore 16) al Centro Coni di Castelnovo Monti. Spettatore interessato la Plaza Montecchio che ha già staccato il visto eliminando il Gatta. I locali di Roccatagliata sono in lotta per l’8° e ultimo posto che assicura i play-off nel girone unico appena vinto in carrozza dallo Sporting Cavriago, mentre i vettesi del trainer Domenichini viaggiano spediti e col blitz sul Cavriago si sono portati a un punto proprio dai rossoblù. Match affidato al reggiano Sassi che in caso di parità si risolverà direttamente ai rigori.

Nella finale di Coppa Italia di Promozione il Fornovo Medesano ha alzato il trofeo battendo 1-0 la Comacchiese, dopo aver superato in semifinale il Campagnola. I parmensi succedono nell’albo d’oro allo Sporting Scandiano ed entrano al 5° posto nella graduatoria ripescaggi alle spalle dei primi 4 team della griglia dei play-off regionali.

Storico double in Prima categoria per il Medolla, trionfatore nel girone D e giustiziere in semifinale della FalkGalileo: tris sui piacentini della Spes Borgotrebbia; protagonista della finale di Campogalliano l’ex granatino Adusa che ha siglato una doppietta dopo il vantaggio firmato dall’altro attaccante Boccher.

Esulta una bolognese, il Crevalcore, nella Coppa Emilia di Seconda: superato all’inglese il Piumazzo, capace di superare di misura (2-1) in semifinale il Celtic Cavriago.

Le decisioni del giudice sportivo in Terza. Una giornata ad Ait Lhaj (Cavriago), Rossi (Coviolo), Valentini (Fogliano), Borgonovi (Gatta), Fiorentino (Sporting Tre Croci) e Marchesini (Vetto).

Federico Prati