Serata di gala. La notte delle stelle. Brilla la Zenith Prato

Zenith Prato grande protagonista della "Notte delle Stelle 2024". La società bluamaranto ha incassato due riconoscimenti durante la serata di gala, organizzata da Tv Prato con la collaborazione de La Nazione e dell’Almanacco del Calcio Dilettanti: il premio speciale del nostro giornale, consegnato al presidente Carmine Valentini per i risultati ottenuti dal sodalizio e la panchina d’oro del campionato di Eccellenza, assegnata al tecnico Simone Settesoldi. A tenere banco è stato il possibile ripescaggio della Zenith Prato nel campionato di serie D. La società è pronta a fare domanda dopo aver ottenuto la disponibilità del Lungobisenzio dal presidente del Prato, Stefano Commini. La serata è stata l’occasione per assegnare riconoscimenti ai migliori dirigenti, allenatori, giocatori della stagione. Ecco i premiati. Miglior squadra: Siena Fc; Miglior presidente: Paola Coia del Tuttocuoio; Miglior Direttore Sportivo: Simone Finocchi del Terranuova Traiana; Miglior giocatore: Tommaso Papini dell’Affrico. Miglior arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno; Miglior allenatore: Fabrizio Polloni della Sestese. Premio riabilitazione: Tommaso Nuti (Affrico); Premio almanacco del calcio toscano: Stefano Alari (Antella); Premio sempre verde: Angelo Coppola (Signa); Premio miglior dirigente eccellenza: Maurizio Novelli (Lanciotto Campi); Premio miglior dirigente promozione: Tommaso Zepponi (Grassina); Premio miglior giovane: Brian Cellai (Signa); Premio scarpa d’oro: Lorenzo Sciapi (Fratres Perignano); Premio miglior portiere: Giona Fedele (Terranuova Traiana); Premio miglior difensore: Andrea Lecceti (Fucecchio); Premio Tv Prato: Samuele Vignolini (Lastrigiana); Premio miglior bomber Eccellenza: Niccolò Del Pela (Scandicci); Premio promozione dell’anno: Viareggio Calcio; Premio addetto stampa: Leonardo Menicucci (Terranuova Traiana); Premio arbitro emergente: Nicola Mascelloni (Grosseto); Premio "La classe non è acqua": Lorenzo Crisanto (Signa).

L.M.