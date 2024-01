Serata di nebbia e recuperi. Nel Masi debutta Ricci

Tempo di recuperi per le ferraresi di Eccellenza e il Casumaro, gare tutte in programma alle 20.30. Il Masi sarà a Sant’Alberto, nel Ravennate, dove affronterà il Reno, sconfitto all’andata ma sembra passata un’era geologica. In panchina andrà Ruggero Ricci, subentrato lunedì al dimissionario Simone Galletti. "Abbiamo scelto lui – spiega il direttore sportivo Juri Roda – perché abbiamo bisogno di dare una sferzata di energia e la scossa all’ambiente per scollarci dalla zona retrocessione. Di mister Galletti continuo ad avere grande stima, è rimasto deluso dall’apprendimento dei giocatori". Riguardo alla trasferta, Roda ammonisce sulle insidie del Reno: "E’ un campo ostico, ma conta soprattutto l’atteggiamento e la determinazione per riscattare la pessima figura di domenica con la Novafeltria, in casa, nello scontro diretto". Ricci non avrà a disposizione il solo Fregnani. In casa invece il Sant’Agostino, anch’esso reduce da una sconfitta, ma in trasferta, nella tana del Medicina terzo in classifica. I ramarri se la vedranno con il Tropical Coriano, che arriverà con il coltello tra i denti dopo il ko casalingo di domenica scorsa ad opera della Savignanese. All’andata, nel paese del pilota Simoncelli, finì 1-1. "Fu una partita molto combattuta – ricorda il direttore sportivo Marco Secchieroli – Coriano è una squadra aggressiva, che corre molto, pressa a tutto campo, temibile sui calci piazzati. E’ una partita che vale tanto, per noi significherebbe riallacciarci alla zona play off, che sono ancora ampiamente raggiungibili". L’unica ferrarese di Promozione in gara stasera è il Casumaro: al "Merighi" è di scena il Fontanelice, una squadra di montagna, una neo promossa aggressiva, già sconfitta all’andata. Match winner fu capitan Francesco Benini: "Conservo uno splendido ricordo, un gol da tre punti che ci consentì di cominciare il campionato con il piede giusto".

Franco Vanini