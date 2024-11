Seravezza bello di coppa. Passa il turno ai rigori

seravezza pozzi

5

san donato tavarnelle

3

d.c.r. (1-1 d.t.r.)

SERAVEZZA POZZI: Borghini, Mosti (28’ st Turini), Lepri (18’ st Conde), Sessa, Casani, Salerno, Bocci (42’ st Riccomi), Bedini (13’ st Menghi), Beconcini (24’ st Piccolo), Caddeo, Stabile. All. Brando.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Bonechi (41’ st Calonaci), Di Benedetto (3’ st Sylla), Falconi, Cecchi (1’ st Gistri), Maffei (36’ st Bianchini), Ascoli (36’ st Croce), Dema, Menga, Senesi, Pecchia. All. Bonuccelli.

Arbitro: Gargano di Bologna.

Reti: 17’ pt aut. Caddeo (SDT), 33’ Bocci (SP).

Sequenza rigori: Turini (SP) parato; Senesi (SDT) parato; Menghi (SP) gol; Gistri (SDT) gol; Stabile (SP) gol; Menga (SDT) gol; Caddeo (SP) gol; Pecchia (SDT) traversa, Sessa (SP) gol.

Note: ammoniti Bonechi (SDT), Bedini (SP), Bianchini (SDT) e Riccomi (SP); angoli 9-4.

SERAVEZZA – Vola ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D il Seravezza Pozzi che batte ai calci di rigore il San Donato Tavarnelle del ‘Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli. Nei 90 minuti i fiorentini creano qualcosa in più rispetto ai versiliesi che però poi, al termine di una partita con tante turnazioni da ambo le parti, la spuntano alla lotteria dal dischetto.

Il primo spunto del match lo offre Di Benedetto con una cavalcata. Poi la replica seravezzina è nel colpo di testa del classe 2006 Sessa su assist di Lepri. Quindi ancora San Donato pericoloso stavolta con Senesi che prima sfiora la traversa e poi si divora un gol su “rigore in movimento”. La rete è nell’aria e arriva al 17’ quando lo stesso attaccante gialloblù viene premiato dal contrasto con Caddeo che genera una palombella che non lascia scampo a Borghini. Gli ospiti legittimano il vantaggio con un atteggiamento più aggressivo dei locali. Da una palla persa di Pecchia (ex Real FQ) però alla mezzora ecco che ne approfitta il 2005 Bocci, capace di farsi 30 metri di campo andando a battere Tampucci in uscita infilando all’angolo opposto. A fine primo round Stabile non trova il gol del sorpasso da due passi.

Nella ripresa succede poco e le squadre si allungano. Il Seravezza prova a fare la partita spostando Mosti in mezzo al campo ma le occasioni capitano agli ospiti che con Pecchia, Menga ed Ascoli non concretizzano. Casani sventa un due contro uno a pochi minuti dalla fine. E allora sull’1-1 si va ai rigori dove i verdazzurri sono più precisi sbagliando solo il primo con Turini mentre i fiorentini falliscono con Senesi (para Borghini) e Pecchia (traversa).