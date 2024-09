Seravezza, Brando va con gli stessi undici. Zebre senza Minichino. Occhio all’ex Mariani

Fermento per la giornata odierna di campionato. E allora andiamo a scoprire le ultime dai campi: in Serie D ed Eccellenza si inizia alle 15 mentre in Promozione, Prima e Seconda categoria i fischi d’avvio sono alle 15.30.

Serie D (3ª giornata). Il Seravezza Pozzi va sul campo del forte Ostia Mare Lido nella trasferta più lunga della stagione. Brando non avrà i noti lungodegenti Marinari e Delorie oltre ad Accorsini (che rientra in gruppo la prossima settimana). La formazione verdazzurra potrebbe essere la stessa che domenica scorsa ha favorevolmente impressionato nell’1-1 interno col Grosseto. Ma occhio a Lepri, che scalpita per un posto dall’inizio. Ballottaggi aperti davanti che coinvolgono anche i giovani Bocci e Stabile. Arbitra Angelo di Marsala, con assistenti Pisani di Nocera Inferiore e Di Meglio di Napoli. Oggi intanto al “Buon Riposo“ di Pozzi ci giocano Fezzanese-Livorno.

Eccellenza (3ª). Il Viareggio riceve al Marco Polo il Fucecchio che sarà senza il bomber Sciapi (squalificato). Occhio al grande ex Mariani. Nelle zebre Stefano Santini non ha Minichino, oltre ai soliti assenti Bertacca-Benassi-Morelli. In dubbio Bianchi che ha il naso fratturato ma potrebbe giocar comunque, con un’apposita mascherina protettiva. Dirige Giusti di Livorno, coadiuvato da Particelli di Carrara e Laci di Empoli. Il Camaiore va sul difficile campo dello Sporting Cecina dove Cristiani in difesa è senza Zavatto mentre stringe i denti capitan Zambarda nonostante la distorsione alla caviglia. Fischia Lachi di Siena con Seneviratna e Gambini di Pontedera. Fuori anche il Real Forte Querceta a Santa Croce sull’Arno con la Cuoiopelli: terna con Carnevali di Prato, Puccini di Pontedera e Tilli di Prato).

Promozione (3ª). Tutti disponibili per Della Bona in vista del big-match Pietrasanta-San Giuliano (si gioca al “Pedonese e arbitra Briganti di Carrara, con De Stefano di Empoli e Doronzo di Pistoia). Da Prato contende una maglia a Laucci nella retroguardia a tre. Il Forte dei Marmi, senza lo squalificato Rodriguez in attacco ma con Maggi pienamente ritrovato, gioca a “La Pruniccia“ di Strettoia contro la quotata Real Cerretese (terna con Banfi di Pistoia, Mori di Livorno e Panighini di Carrara).

Prima categoria (2ª). Ci sono Capezzano-Corsagna (Palla di Pisa) e Folgor Marlia-Torrelaghese (Serpentoni di Pistoia).

Seconda categoria (2ª). Qui Massarosa-Folgor Segromigno (Martelli di Pisa) e Filattierese-Corsanico (Capetta di Carrara).