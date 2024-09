Seravezza-Camaiore è il test-derby di oggi. Lepri e Chiaramonti promettono altri gol

Ultima domenica libera da impegni ufficiali per le squadre dilettantistiche della Versilia. Da domenica prossima (1° settembre) infatti si inizierà a fare sul serio col debutto per tutti in Coppa (spicca il derby Camaiore-Viareggio come piatto forte). Poi dalla successiva domenica (8 settembre) inizieranno anche i campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione... mentre Prima e Seconda categoria partiranno dal 15 settembre.

Oggi l’ultima amichevole di rilievo è Seravezza-Camaiore: un test-derby che si giocherà alle 18 allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. I verdazzurri hanno giocato anche giovedì, sempre in casa, contro la Lunigiana Pontremolese (avversaria di due categorie sotto) vincendo 2-0 grazie alle reti di Lepri (al secondo sigillo di fila dopo aver timbrato il cartellino pure nel successo 2-1 di lunedì contro la pari categoria Pistoiese) e del giovane 2005 Casani. Il tecnico Lucio Brando aveva schierato questo giovanissimo undici iniziale (8 quote under) col 3-4-1-2: Lagomarsini in porta; Accorsini-Casani-Paolieri in difesa; Cadeo-Sforzi-Bedini-Bartolini a centrocampo; Lepri dietro le punte Bocci-Stabile. Nel Camaiore, reduce da buone prove amichevoli che hanno già messo in evidenza la capacità realizzativa del nuovo bomber Chiaramonti, sarà la partita speciale di Marco Granaiola che dopo ben otto anni da bandiera e capitano del Seravezza tornerà al “Buon Riposo“ per la prima volta da avversario.

Per le altre di Eccellenza c’è un Viareggio che, dopo il test di ieri al Marco Polo con lo Scandicci, mercoledì sera alle 21.15 si presenterà ai tifosi nella cornice di Palazzo Paolina. In casa Real FQ, che venerdì ha battuto 2-1 la Primavera del Pisa grazie ai gol di Solimano e Lucarelli, traccia un primo bilancio mister Andrea Cipolli: "Sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi per ciò che ho visto. Il gruppo è sano, umile e dà tanta disponibilità. Sono anche messo nelle migliori condizioni di lavoro da parte della società. L’aspetto in cui bisogna migliorare è quello della condizione fisica, che in alcuni elementi manca ancora. Manca anche un po’ di affiatamento umano fra compagni all’interno dello spogliatoio... ma ci vorrà tempo visto che la squadra è quasi totalmente nuova. Impararsi a conoscere a livello caratteriale è molto importante per creare un gruppo unito. E questa cosa per adesso è ancora in corso d’opera. E in campo si vede che c’è qualche “incomprensione“, proprio per il fatto che non ci si conosce ancora bene".