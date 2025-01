Seravezza, Camaiore e Pietrasanta. Ecco la domenica dei "big-match"

Seconda domenica di gennaio con tanti big-match in programma per le versiliesi: ci sono infatti Grosseto-Seravezza in Serie D, Camaiore-Cecina in Eccellenza e San Giuliano-Pietrasanta in Promozione (dove come altra partita di cartello spicca pure Real Cerretese-Forte dei Marmi). Ma vediamo nel dettaglio tutto il palinsesto, dalla Serie D alla Seconda categoria, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D (19ª giornata). È la seconda di ritorno nel girone E del massimo campionato dilettantistico dove il piatto forte è senza dubbio Grosseto-Seravezza: terza contro seconda. Allo “Zecchini“ arbitrerà Mattia Mirri della sezione di Savona, coadiuvato dagli assistenti di linea Leo Posteraro di Verona e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto. All’andata finì 1-1. Quando si affrontano maremmani e versiliesi non è mai una partita come le altre. Attualmente in classifica i verdazzurri di Brando sono tornati davanti ai torelli: 35 punti contro 33. Il Grosseto è reduce dalla sconfitta imprevista e subita in rimonta ad Orvieto, dopo ben 8 vittorie di fila. Il Seravezza ha fatto 7 punti nelle ultime 3 gare. Il Livorno capolista (a +6 sui verdazzurri) invece sarà sul campo del Trestina.

Eccellenza (18ª). La terza del girone di ritorno offre Camaiore-Cecina come big-match: al Comunale fischierà Andrea Malagnino di Castelfranco Veneto, coi guardalinee pisani Francesco Corcione e Stefano Dore. Nei bluamaranto già da domenica scorsa c’è il difensore Casani, 2005 arrivato dall’Entella dopo la prima metà di stagione passata in prestito al Seravezza. Il Viareggio invece sarà a Fucecchio dove dirigerà Simone Ferrara di Piombino, assistito dai livornesi Marco Di Spigno e Marco Cagnetta. Intano è ufficiale che il derby Camaiore-Viareggio della 20ª giornata si giocherà in anticipo sabato 25 gennaio alle 14.30. Il Real Forte Querceta ha il secondo turno casalingo di fila e deve vincere contro l’ultima della classe Cuoiopelli: al “Necchi“ arbitrerà Duccio Magherini di Prato, coadiuvato da Mirko Mangini di Livorno e da Nicola Nevio Spiniello di Firenze.

Promozione (18ª). Anche qui è la terza di ritorno e si può già decidere una fettina di campionato dato che c’è lo scontro diretto al vertice San Giuliano-Pietrasanta (seconda contro prima, separate da 2 punti): al “Bui“ arbitra Federico Lorenzi di Pistoia, con assistenti Samuele Michele Scellato di Prato e Fabio Nesi di Pistoia. L’altra seconda della classe Cerretese ospita il Forte dei Marmi di super Maggi (7 gol nelle ultime 5 gare in cui ha sempre segnato): terna col fischietto rosa Margherita Calvani di Prato e i guardalinee pisani Fabio Marino e Giacomo Di Legge.

Prima categoria (17ª). Nella seconda dopo il giro di boa il Capezzano cerca riscatto dopo le 2 sconfitte di seguito andando a Corsagna (dove arbitra (Mario Bertilone di Pontedera). La Torrelaghese gioca in casa, ma ancora al Marco Polo Sports Center, contro la Folgor Marlia (designato Giulio Sanzò di Lucca).

Seconda categoria (17ª). Ci sono Folgore Segromigno Piano-Massarosa (dirige Claudia Cella di Carrara) e Corsanico-Filattierese (Leonardo Pingi di Pisa).