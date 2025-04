Seravezza cerca riscatto contro Figline: Benedetti a caccia del gol

Vuole invertire la rotta recente il Seravezza che dopo aver fatto solo un punto nelle ultime tre gare giocate prendendo fra l’altro ben 9 reti (sconfitte interne 4-2 prima col Flaminia Civita Castellana e poi con la capolista Livorno, inframezzate dal pareggio 1-1 a Terranuova Bracciolini) oggi vuole andare a vincere al “Goffredo Del Buffa“ contro il Figline dell’ex Filippo Mugelli.

Per questa insidiosa trasferta in terra valdarnese il tecnico dei versiliesi Lucio Brando ha tutti a disposizione e dunque ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione da mandare in campo inizialmente. Difficili da decifrare le decisioni dell’allenatore biellese, che in settimana ha provato più soluzioni, sia tattiche sia negli interpreti. Potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio Stabile in attacco al fianco di bomber Benedetti, col numero 10 Bellini alle loro spalle. Anche Lepri però scalpita per un posto dal primo minuto, pur avendo sinora palesato un suo evidente miglior impatto in gara quando subentra dalla panchina a partita in corso (come accaduto anche sabato scorso col Livorno). I dubbi maggiori però sono sulle corsie laterali dove c’è tanta concorrenza fra i vari under 2004, 2005 e 2006.

Fra gli aspetti più attesi di oggi c’è il ritorno al gol di Benedetti, fermo a quota 13 centri in campionato da troppo tempo. Il capitano verdazzurro non segna da più di due mesi (la sua ultima rete è datata 26 gennaio 2025) mentre il gol su azione gli manca addirittura da quasi cinque mesi (dal 10 novembre 2024)! Infatti le sue ultime 4 realizzazioni (che poi è anche il suo bottino realizzativo del girone di ritorno) sono arrivate 3 su rigore ed 1 su punizione. Il gol tuttavia, si sa, scorre nelle sue vene per cui è solo questione di tempo. Benedetti forse ha abituato fin troppo bene... ma è anche vero che il feeling col carattere (e con il gioco?) di Brando non sempre in campo è sembrato “eccelso“.

Oggi alle 15 a Figline la terna è con Iorfida di Collegno, Popescu di Bra e Marra di Torino.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 23 Sanzone, 19 Menghi, 4 Mosti; 5 Paolieri (2006), 21 Bedini, 6 Greco, Turini (2005); 10 Bellini; 30 Stabile (2004), 9 Benedetti (C).

Simone Ferro