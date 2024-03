Seravezza, non sbandare. Benedetti torna titolare?

L’occasione è di quelle imperdibili. Al “Buon Riposo“ arriva l’ultima della classe Cenaia, in pratica quasi già spacciata alla retrocessione diretta nella stessa Eccellenza da cui è appena venuta su l’estate scorsa. La partita sulla carta avrebbe un pronostico scritto: sulla “schedina“ sarebbe "1" fisso. Ma guai a prenderla sottogamba. Anche perché appunto per il Cenaia è un’ultima spiaggia: se perde oggi la salvezza diventa poi impossibile.

Dunque il Seravezza troverà di fronte una squadra non in disarmo ma con il coltello fra i denti. Dall’altro lato però i valori tecnici in campo sono evidentemente ben diversi. I verdazzurri dovranno non farsi portare sul binario della “battaglia“ bensì incanalare il match con le proprie qualità nel palleggio e nella manovra. Il ritorno alla vittoria domenica scorsa a Figline, dopo che nelle precedenti sette partite era arrivato solo un punto, ha ridato nuovo slancio alle ambizioni playoff e fiducia all’ambiente. Dopo quelli di Putzolu e Mugelli nel Valdarno... ora si aspettano i gol di Brugognone, Camarlinghi e Benedetti. Proprio il bomber dovrebbe quest’oggi riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco come terminale offensivo di un 4-2-3-1 dove nella coppia mediana invece si prospetta una nuova esclusione per capitan Granaiola (sarebbe la terza di fila) in favore di Simonetti, con Bedini.

Alle 14.30 arbitrerà Juri Gallorini di Arezzo, coadiuvato da Alessandro Ceci di Frosinone e da Alessio Reitano di Acireale.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (’04), 28 Mannucci, 30 Coly (’03), 8 Ivani (’04); 21 Bedini, 26 Simonetti (4 Granaiola); 7 Brugognone(’05), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti (11 Mugelli).