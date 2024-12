Seravezza Pozzi sfida Fulgens Foligno: big-match di Serie D con defezioni importanti

La presenta come la partita "contro una delle squadre più forti che ho studiato quest’anno" l’allenatore Lucio Brando a proposito del big-match odierno che il suo Seravezza Pozzi affronterà in casa col Fulgens Foligno. La formazione umbra in effetti ha grandi qualità e già in estate veniva presentata, per gli investimenti fatti, come una delle squadra favorite per insidiare le grandi piazza toscane di Livorno, Siena e Grosseto.

Oggi alle 14.30 allo stadio “Buon Riposo“ nella 15ª giornata del girone E della Serie D (terzultimo turno d’andata) a dirigere lo scontro fra seconda e quarta della classe ci sarà il fischietto Fabio Rinaldi della sezione di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti di linea Simone Colella di Imperia e Davide Botto di Genova. Il Foligno era terzo fino a domenica scorsa quando perdendo 3-2 col GhiviBorgo (trascinato dal super Lorenzo Gori, classe 2004 attuale capocannoniere del torneo con 11 centri) è stato riscavalcato in zona podio. Ora gli umbri sono quarti con 24 punti a pari merito di Grosseto e Siena, a -4 dal Seravezza che a sua volta è a -5 dalla capolista Livorno che in settimana ha passato anche il turno di Coppa (battendo ai rigori il Follonica Gavorrano e volando ai quarti di finale nazionali) e che questo pomeriggio ospiterà la Sangiovannese all’"Armando Picchi".

I verdazzurri versiliesi arrivano all’importantissimo confronto odierno col Foligno con qualche defezione importante. Sì perché se da una parte Brando ritrova il preziosissimo classe 2006 Paolieri dalla squalifica deve invece fare i conti con gli acciacchi davanti di Lepri, Bellini e del 2004 Stabile: tutti e tre sono in forte dubbio. E pure il difensore 2004 Accorsini è a rischio. Ovviamente poi sono out i lungodegenti Marinari e Delorie (per loro stagione finita da tempo). Un paio i dubbi di formazione: sul 2005 a sinistra (Turini o Bartolini?) e in trequarti.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 19 Menghi, 23 Sanzone; 5 Paolieri (2006), 21 Bedini, 6 Greco, 14 Turini (2005); 10 Bellini (8 Lepri); 9 Benedetti (C), 20 Bocci (2005). All. Brando.