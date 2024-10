Seravezza pronto al derby. Oggi arriva il GhiviBorgo

La Serie D torna in campo oggi con il primo turno infrasettimanale della stagione (l’unico del girone d’andata) valevole per l’8ª giornata di campionato. Dopo il successo di sabato ad Orvieto 4-3 in rimonta allo scadere il Seravezza Pozzi adesso si appresta a vivere un doppio turno casalingo: oggi contro il GhiviBorgo e domenica col Poggibonsi. Quello in scena questo pomeriggio con fischio d’inizio alle 15 allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi è l’unico derby lucchese possibile in questa annata di Serie D non essendoci più il Real FQ (retrocesso in Eccellenza) e il Tau (spostato nel girone D della Serie D quest’anno, dove al momento è lanciatissimo: primo a punteggio pieno). Seravezza-GhiviBorgo oggi sarà diretta da Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia, coadiuvato da Stefano Scarangella di Cassino e da Leonardo Valenti di Roma 2. Nella passata stagione questo derby finì 1-1 (mentre al ritorno i versiliesi s’imposero 1-0 a Ghivizzano). Oggi il tecnico verdazzurro Lucio Brando potrebbe cambiare qualcosa nel suo undici contro una squadra imprevedibile come quella di Tommaso Bellazzini (che non avrà Campani). Nel Seravezza manca ancora Mosti (che sconta la 2ª delle 3 giornate di squalifica rimediate) e poi c’è da valutare Turini, oltre a Lagomarsini e Sanzone.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 5 Paolieri (2006), 23 Sanzone, 3 Coly, 26 Bartolini (2005); 21 Bedini, 19 Menghi; 16 Salerno (2004), 10 Bellini, 8 Lepri; 9 Benedetti (C).