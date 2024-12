Seravezza regala un tempo. Poi si scatena nella ripresa

SPORTING TRESTINA

2

SERAVEZZA POZZI

2

SPORTING TRESTINA (4-3-2-1): Fratti; Giuliani, De Meio, Sensi, Bucci; Lisi, Serra (28’ st Arduini), Nouri; Ferri Marini (25’ st Nuti), De Souza (20’ st Marcucci); Mencagli. (A disposizione: Tozaj, Ubaldi, Vietina, Migliorati, D’Angelo, Granturchelli). All. Simone Calori.

SERAVEZZA POZZI (4-3-3): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Coly, Salerno (7’ st Lepri); Paolieri, Bedini, Greco (39’ st Bartolini); Stabile, Benedetti, Bocci (34’ st Sforzi). (A disposizione: Borghini, Sessa, Piccolo, Turini, Casani, Conde). All. Lucio Brando.

Arbitro: Edoardo Borello di Nichelino (assistenti di linea Andrea Lufi di Lodi e Marcello Filipponi di Monza).

Reti: 3’ pt De Souza (ST), 10’ pt Ferri Marini (ST); 2’ st Bocci (SP), 27’ Paolieri (SP).

Note: ammoniti Fratti (ST), Marcucci (ST), Coly (SP), Bocci (SP), Bartolini (SP).

TRESTINA – Un tempo per uno... non fa male a nessuno. E così viene fuori un pareggio. Al “Casini di Trestina i padroni di casa vincono 2-0 la prima frazione di gioco mentre la seconda è vinta 2-0 dagli ospiti versiliesi.

Il Seravezza si presenta in terra umbra senza gli infortunati Accorsini e Bellini e senza lo squalificato Mosti (senza dimenticare i sempre lungodegenti Marinari e Delorie). Brando varia qualcosa nello spartito tattico. La partenza verdazzurra è scioccante, andando sotto di due gol subito nei primi 10 minuti per effetto delle reti del brasiliano De Souza (al 3° gol nelle ultime 2 gare!) e di capitan Ferri Marini di testa. Nella ripresa poi i versiliesi rimontano con i gol dei propri under scuola Empoli: prima accorcia le distanze il classe 2005 Tommaso Bocci (al 2° sigillo di fila... nonché al 4° stagionale fra campionato e coppa), poi trovano il 2-2 in tap-in col 2006 Paolieri (al primo gol in maglia seravezzina e nella sua carriera “fra i grandi“) che insacca dopo la respinta del portiere sul tiro di Lorenzo Benedetti. Pure un legno per parte: traversa degli umbri con Marcucci su punizione; palo versiliese con Benedetti sul 2-2. Proprio al bomber è stato anche annullato il gol del possibile 3-2 per dubbio fuorigioco.

Insomma il 100° centro in maglia verdazzurra per Benedetti adesso sembra farsi un po’ “stregato“. In classifica il Seravezza resta a -6 dal Livorno capolista ma scivola al terzo posto, scavalcato dal Grosseto che infila la settima vittoria consecutiva (il cambio in panchina con Consonni al posto di Malotti ha decisamente cambiato la marcia dei maremmani). Per lo Sporting Trestina questa invece è la terza rimonta di fila subita fra le mura amiche del “Casini“ ma è anche il 5° risultato utile consecutivo.