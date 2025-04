Seravezza sfida Fulgens Foligno per il sorpasso in Serie D

"È la partita più importante della storia del Seravezza da quando siamo in Serie D". Non usa mezzi termini nel presentare la sfida odierna allo stadio “Enzo Blasone“ di Foligno il direttore generale verdazzurro Edo Luisi.

Oggi alle 15 è seconda contro terza in classifica, match-clou in chiave piazzamento in griglia playoff: il Fulgens Foligno ha 54 punti, il Seravezza segue di uno a quota 53. Dunque vincendo questo pomeriggio i versiliesi effettuerebbero il sorpasso sul podio del girone E di Serie D... quando poi rimarrebbero solo due partite di regular season da giocare dopo la sosta pasquale: il Seravezza avrà lo Sporting Trestina in casa al “Buon Riposo“ nella penultima giornata di domenica 27 aprile e poi chiuderà nell’ultimo turno al “Malservisi-Matteini“ contro il Follonica Gavorrano domenica 4 maggio.

Il Seravezza arriva al fondamentale crocevia odierno senza però uno dei migliori suoi giocatori dell’annata, pur essendo un po’ in calo nell’ultimo mese, vale a dire il jolly tra difesa e centrocampo Emanuele Menghi, che è stato squalificato per un turno dopo il rosso rimediato in occasione del fallo da rigore finale in Seravezza-Sangiovannese (vinta 2-1 dai verdazzurri grazie anche al penalty parato al 95’ da Lagomarsini). Il tecnico Lucio Brando sta cercando di recuperare almeno l’altro versatile elemento Luca Mosti, che dovrebbe farcela a stringere i denti ed essere in campo dall’inizio.

Poi ci sono i soliti ballottaggi: quello fra 2006 in fascia destra col più offensivo Sava e il più difensivo Paolieri in lotta per una maglia da titolare; quello tra i 2005 Raineri e Turini per la corsia mancina; e poi quelli davanti che coinvolgono le mezzepunte Lepri e Bellini ed i giovani attaccanti Stabile (2004) e Bocci (2005). Il nodo più importante da sciogliere però è quello su bomber Benedetti: il capitano può tornare dal primo minuto dopo la panchina iniziale di domenica. A Foligno fischia Andrea Scarano di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia e Paolo Bianchi di Roma 1.

