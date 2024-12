Seregno prende bomber Pontiggia

Il Seregno presenta ufficialmente la sua candidatura per la vittoria del girone B di Promozione. E lo fa piazzando un colpo di mercato in grande stile. Il club azzurro pesca ancora dall’alta Eccellenza per rinforzare la sua rosa e questa volta quasi esagera perché dal Saronno arriva l’attaccante Simone Pontiggia, a segno 20 volte la passata stagione nella prima categoria regionale.

In questo campionato ha toccato quota tre nel girone di andata. Le sue migliori stagioni sono state a Casatenovo in Serie D andando per ben due volte in doppia cifra, prima nel 2020/21 e poi 2021/22 rispettivamente con 11 e 10 sigilli.

I più attenti lo ricordano anche con la maglia del Monza in Serie D nel 2016-

Ro.San.