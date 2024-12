Serie A. Bologna rinfrancato. A Torino con Orsolini

Rilanciato da 5 risultati utili fra campionato, Champions e Coppa (3 vittorie e 2 pareggi), il Bologna cerca altri punti per la rincorsa ai primi 6 posti (Juve sesta a +3 ma con una gara in più) oggi alle 15 sul campo di un Torino rinfrancato dal colpo di Empoli. Italiano ritrova Orsolini, ma non avrà ancora Ndoye che “ha male alla caviglia, ma ci sarà alla prossima, non è nulla di grave” ha spiegato il tecnico in conferenza. Sempre fuori invece Aebischer ed El Azzouzi, si va verso un 4-2-3-1 con Skorupski fra pali, difesa con Beukema e Lucumi al centro, mentre sulle corse Posch e Miranda insidiano Holm e Lykogiannis. In mediana Freuler e uno fra Ferguson e Pobega, davanti sicuri Dominguez e Odgaard alle spalle di Castro, la terza maglia a destra invece se la giocano Orsolini, Karlsson e Illing jr.