Serie A femminile. Derby da pazzi all’Arena Civica. Inter rimontata tre volte, è pari

Un derby incredibile, degno della cornice dell’Arena Civica dove si è giocato. L’Inter scappa tre volte, il Milan risponde colpo su colpo e firma un pirotecnico 3-3 tra autogol, azioni di grande qualità ed errori difensivi. Il pareggio però non serve a nessuno. Nella Poule Scudetto le nerazzurre recuperano solo un punto alla Juventus capolista e restano seconde a meno dieci. Le rossonere invece rimangono altrettanto distanti dal terzo posto valido per l’accesso in Champions League.

Primo tempo molto godibile. La prima parte è tutta targata Inter. Dopo trenta secondi Wullaert manda alto da pochi passi. Il Milan fatica ad organizzarsi, mentre le nerazzurre premono sull’acceleratore e al 14’ trovano il vantaggio: angolo perfetto di Serturini per Milinkovic che buca di sinistro Giuliani. Il gol subìto sembra svegliare il Milan. Le ragazze di Bakker costruiscono la prima occasione al 22’, con il corner di Cernoia per Mascarello il cui destro sfiora il palo. E al 39’ arriva l’1-1: Dompig difende benissimo il pallone sulla fascia e mette in mezzo dove Merlo nel tentativo di anticipare Renzotti fa autorete. Nel momento in cui il Milan sembra aver preso il controllo, l’Inter passa al contrattacco. Al 47’ le nerazzurre guadagnano due corner di fila battuti da Serturini e sul secondo Cambiaghi trova la deviazione per il 2-1.

La ripresa comincia ai ritmi più bassi. Al Milan basta una fiammata per il nuovo pareggio: al 20’ Renzotti scappa ad Andres sulla fascia e crossa in area, Kovisto sfiora e Milinkovic realizza il secondo autogol di giornata. Le emozioni di un derby bellissimo sono lontane dal finire e quattro minuti dopo l’Inter torna avanti. In seguito a una confusa azione in area, Wullaert sfrutta l’incomprensione tra Giuliani e Vigilucci e fa 3-2. Il Milan non si arrende e replica ancora una volta: al 35’ sugli sviluppi di una punizione le nerazzurre restano immobili, Koivisto appoggia per la testa di Sorelli, Runarsdottir salva, ma non può nulla sul tap-in di Ijeh. E le due squadre si accontentano del pari.