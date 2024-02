Serie A femminile. Impegno casalingo per rossonere e nerazzurre

Sabato di grande calcio per la serie A Femminile con le due milanesi in campo: il Milan alle ore 15 sfida al Puma House of Football la Fiorentina, mentre le nerazzurre affrontano alle ore 18 tra le mura amiche il Como. Le rossonere sono reduci dal pareggio per 0-0 contro il Pomigliano e stazionano all’ottavo posto in classifica a tre punti dalla Poule Scudetto: "Dobbiamo essere in grado di capire dove ci sono partite che prendono un tipo di piega e utilizzare altre strategie, perché se facciamo fatica ad arrivare in fondo a mettere la palla, dobbiamo trovare altre soluzioni" le parole di Corti, tecnico del Diavolo.

Sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria per 3-2 in casa del Napoli, invece, l’Inter vuole dare continuità di risultati nel derby lombardo contro le comasche mentre la società ha rinnovato il contratto del difensore classe 2003 Chiara Robustellini fino al 30 giugno 2027: cresciuta nel settore giovanile nerazzurro dall’estate 2022, la calciatrice è entrata a far parte della Prima Squadra e nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze, realizzando un gol. "La vittoria contro il Napoli è stata molto importante: è sempre una bella sensazione fare punti, c’è molta positività nella squadra ma anche tanta serietà. Lavoriamo ogni giorno per migliorare: con il Como sarà una partita difficile, dovremo giocare con intensità e coraggio" le parole di Sofie Junge Pedersen. Ilaria Checchi