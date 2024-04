Serie A femminile. Secondo scudetto di fila per le giallorosse. Delusione Juventus, costa caro il ko con l’Inter

Per il secondo anno consecutivo la Roma ha vinto lo scudetto femminile. L’aritmetica certezza è arrivata senza nemmeno scendere in campo: nell’anticipo della sesta giornata della poule scudetto - turno in cui la capolista osservava il suo ultimo turno di riposo - la Juventus seconda in classifica è stata sconfitta dall’Inter per 2-0 al “Pozzo-La Marmora” di Biella. "Faccio le mie più sentite congratulazioni alla Roma e alle calciatrici, che hanno dimostrato dalla prima partita di campionato impegno, costanza e determinazione, in Italia e in campo internazionale" - dice Federica Cappelletti, numero 1 della Divisione Serie A.