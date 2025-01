Serie a. L’EuroBologna in campo a Empoli

Le due vittorie con Monza e Borussia hanno confermato il buon momento del Bologna che stasera (20,45) a Empoli cerca di proseguire la sua corsia per un posto in Europa. Rientrano El Azzouzi e Cambiaghi: il centrocampista non ha ancora debuttato, l’attaccante (ex di turno stasera) si è lesionato il crociato in agosto. Non ci sarà Orsolini così come Aebischer. In porta Ravaglia se la gioca con Skorupski, sulle corsie di difesa Posch e Miranda sono insidiati da Holm e Lykogiannis, al posto di Orsolini giocherà Dominguez con Ndoye e Odgaard, davanti solito dubbio fra Dallinga, in leggero vantaggio, e Castro.