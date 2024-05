Serie A1. Il Follonica non ce la fa. Il Trissino va in finale

Niente da fare. Il Follonica non compie il miracolo, perde anche gara-tre a Trissino in semifinale (5-1 il finale) e chiude la stagione. Troppo forte la squadra veneta che adesso si giocherà lo scudetto (per la terza volta consecutiva) con la vincente di Forte dei Marmi e Lodi. Nel primo tempo il Follonica parte meglio e inizia a macinare gioco. Dopo pochi minuti è Franecsco Banini che sblocca la partita grazie ad una bordata da fuori area. Il giovane attaccante, approfitta blocco di Federico Pagnini e scarica al sette un tiro dei suoi. Marco Pagnini ha subito l’opportunità di pareggiare ma Zampoli si oppone. Il Trissino pian piano esce dal guscio e impatta grazie a Gioele Piccoli che ribadisce al volo un grande assist di Malagoli. Passano pochi minuti e Mendez è il più lesto a ribadire in gol un tiro di Pinto che carambola su Barzozzi che non riesce a liberare. Il tris lo firma Cocco su rigore dopo il fischio su fallo netto di Fede Pagnini su Mendez. Il Trissino "corre" sulle ali dell’entusiasmo e segna il 4-1 su bordata di Gavioii che approfitta di una mezza incertezza di Barozzi. Nel secondo tempo il Trissino smorza il ritno e il Follonica tenta qualche sortita ma non è mai realmente pericoloso. A parte qualche fiammata di Francesco Banini, il più in palla nettamente, che viene però stoppato da uno Zampoli monumentale. I biancazzurri proseguono nella loro ricerca della rete con tiri da fuori ma il Trissino controlla senza problemi grazie ad un Garcia davvero bravo e ago della bilancia di una squadra che non ha mostrato punti deboli. E’ Mendez (alza e schiaccia) che chiude la contesa in contropiede. Poi solo applausi per il Trissino con il Follonica che non ha più la forza per rialzarsi. Trissino: Zampoli (Sgaria); Giu.Piccoli (1), Gio.Piccoli, Malagoli, Gavioli (1), Cocco (1), Mendez (2), Pinto, Garcia. All. Sousa. Follonica: Barozzi (Maggi); F. Pagnini, M. Pagnini, F. Banini (1), D. Banini, Montigel, Buralli, Bonarelli, Maldini. All. Silva.