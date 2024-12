Serie A1 Uisp Empoli Valdelsa: Casa Culturale e Vitolini dominano i gironi

Inarrestabile nel girone A della Serie A1 del campionato Uisp Empoli Valdelsa la corsa della capolista Casa Culturale, che con il 2-0 di Montaione allo Strettoio Pub firmato da Quaglierini e Regini ha centrato l’undicesima vittoria in altrettante partite. Nel girone B a dominare invece è il Vitolini, capace di battere anche la prima inseguitrce Rosselli con un sonoro 3-1 dopo essere andato sotto nel punteggio. A segno Zambelli, Berni e Cerboni. Frena invece la Computer Gross, fermato sull’1-1 a La Serra (Guerrini e Chesi i marcatori), mentre con il gol di Mazzantini e un’autorete il Fibbiana fa suo lo scontro diretto casalingo con l’Usap e si rilancia in zona ‘finali scudetto’.

Passiamo all’A2, dove nel girone A tra le prime della classe rallenta solo la Molinese, fermata sul 2-2 a San Baronto dal Mastromarco: due volte avanti prima con Mele su rigore e poi con Tossi gli arancioneri si fanno infatti rimontare in entrambe le circostanze. Nello stesso girone bella vittoria anche del Pitti Shoes a Baccaiano contro l’Ortimino, che il team di Montaione ha dedicato al proprio dirigente Bardazzi, in questo momento costretto a non poter seguire il gruppo per problemi di salute. Chiudiamo con il girone D dove Coronato e Mugnai firmano il 2-1 dell’Arci Cerreto Guidi nello scontro diretto di San Quirico. Tre punti che permettono ai ‘medicei’ di portarsi a meno due dalla capolista Unione Valdelsa, stoppato a Le Botteghe. Di seguito il quadro completo.

Serie A1, girone A: Strettoio Pub-Casa Culturale 0-2; Ferruzza-Stabbia 1-0; Gavena-San Gimignano 0-0; Sovigliana-Real Isola 1-2; Scalese-Limitese 2-2; 4 Mori-Fiano Certaldo 2-1. Riposava: Castelnuovo. Classifica: Casa Culturale 33; Ferruzza 26; Limitese 22; Real Isola 18; 4 Mori 16; Castelnuovo 14; Sovigliana e Gavena 13; Strettoio Pub e Scalese 12; Fiano Certaldo 6; San Gimignano e Stabbia 4.

Girone B: La Serra-Computer Gross 1-1; Casotti-Staggia 2-1; Le Cerbaie-Martignana 1-2; Boccaccio-Valdorme 2-1; Vitolini-Rosselli 3-1; Fibbiana-Usap 2-0. Classifica: Vitolini 29; Rosselli 23; Computer Gross 21; Usap 18; Fibbiana 17; La Serra e Martignana 14; Valdorme 13; Casotti e Le Cerbaie 11; Boccaccio e Staggia 5.

Serie A2, girone C: Sciano-Atletico Team 6-3; Monterappoli-Massarella 0-2; Brusciana-Spicchiese 2-0; Mastromarco-Molinese 2-2; Vinci-Montespertoli 4-3; Ortimino-Pitti Shoes 2-3. Riposava: YBPD United. Classifica: Massarella 26; Sciano 23; Molinese 22; Pitti Shoes 19; Montespertoli e Vinci 17; Ortimino 13; Mastromarco e Monterappoli 12; Spicchiese 11; Brusciana 10; Atletico Team 8; YBPD United 4.

Girone D: San Quirico-Arci Cerreto Guidi 1-2; Catenese-Piaggione Villanova 2-3; Le Botteghe-Unione Valdelsa 0-0; San Pancrazio-Corniola 2-6; Borgano-Virtus Tavarnelle 1-3; Arci San Casciano-Malmantile United 0-1. Riposava: Gs Vico. Classifica: Unione Valdelsa 25; Arci Cerreto Guidi 23; Malmantile United 22; Corniola e San Quirico 19; Gs Vico e Piaggione Villanova 18; Le Botteghe e Virtus Tavarnelle 17; San Pancrazio 9; Borgano 6; Catenese 5; Arci San Casciano 0.

Simone Cioni